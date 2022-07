La audiencia de Sálvame ha pedido en redes sociales el despido inmediato de Rafa Mora por la agresiva y violenta actitud que el colaborador valenciano ha tenido contra Miguel Frigenti al término del programa 'Sálvame Sandía' conducido por Carlos Lozano.

El que fuera tronista de Mujeres, Hombres y Viceversa protagonizó previamente un tensísimo enfrentamiento con Lozano en el que, entre otras lindezas, se dedicaron palabras tan elegantes como "tonto", "absurdo" o "sin neuronas" al tiempo que ambos se atacaban mutuamente por el aspecto físico de cada uno. "Carlos, cámbiate la camisa que estás sudando mucho. ¡Tienes que oler a búfalo!" le espetaba provocador Mora mientras el comunicador le respondía en los mismos términos. "Tú sí que eres un búfalo por cómo hablas. ¿Te crees que es normal que digas que eres el más guapo y el más fuerte? Tú lo que eres es tonto", replicó Lozano.

Sin embargo, el momento más inesperado y grave de la tarde llegó cuando Rafa Mora agredió en pleno directo a Miguel Frigenti después de que el joven manifestase su opinión por la bochornosa disputa que el valencia había tenido con Carlos Lozano.

¿Qué fue lo que paso para que la audiencia de Sálvame haya exigido el despido fulminante de Rafa Mora del programa?

A cojinazo limpio

Furioso y con una actitud de lo más reprochable, Rafa Mora le tiró con fuerza un cojín a su compañero Miguel Frigenti a la cara. Miguel, muy sorprendido, le reprendía con un "Oye no eh, eso no" mientras el resto de colaboradores se enfrentaban al valenciano por su actitud.

"Eso que has hecho no está bien Rafa, me parece fatal" se escuchaba decir a Carmen Borrego mientras los demás compañeros no paraban de gritar su nombre.