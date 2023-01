Anabel Pantoja no está dispuesta a que nada ni nadie le agüe el momento tan feliz y dulce que está pasando. La sevillana lleva casi dos semanas grabando por toda la geografía canaria el ilusionante proyecto profesional del que será protagonista, un docu-reality del que la 'Pantojita de Canarias' será imagen y donde, además, enseñará sus lugares favoritos del archipiélago así como compartirá con su audiencia cuáles son los lugares más especiales para la joven.

La hispalense no solo tiene éxito en lo profesional, sino que en el terreno personal también está en una etapa casi perfecta. Salvando la distancia que tienen entre ella y su pareja, el esgrimista madrileño Yulen Pereira, a quien conoció durante su participación en Supervivientes 2022, tanto Anabel como el madrileño llevan una relación que se ha mantenido pese a la distancia pero parece que son muchos los que se empeñan en romper con este nuevo amor de la ex colaboradora de Sálvame.

Harta de especulaciones y de informaciones falsas, Anabel Pantoja ha tenido que desmentir a los medios de comunicación que la esperaban en el aeropuerto de Madrid la supuesta ruptura que ha habido entre ella y el deportista.

Enfado y hartazgo

Visiblemente enfadada a su llegada de Canarias, Anabel Pantoja no ha podido evitar demostrarle a quienes la esperaban a las puertas del aeropuerto que toda información sobre la ruptura entre ellos es una auténtica falacia.

"¿Quién ha dicho que he borrado fotos de Instagram, quién? Mira, mira, mira...", decía ante las pregunta de los medios. "De verdad, estoy flipando. Porque no se publiquen fotos... Joder" decía mientras el propio Yulen le esperaba en un coche en la salida del aeropuerto.