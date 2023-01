Anabel Pantoja exhuma felicidad en Gran Canaria.

Desde que regresara de Supervivientes, la joven sevillana parece que tiene los meses repartidos para volar cada 15 días (e incluso menos) a Gran Canaria, la isla que desde hace algo más de un lustro se ha convertido en su segunda casa.

La 'Pantojita de Canarias' presume en redes sociales de lo bien que está cada vez que pone un pie en territorio canario y no hay más que ver sus redes sociales para comprobar que Anabel Pantoja está radiante cuando aterriza en su "paraíso particular".

Los últimos meses no han sido fáciles para la 'influencer'. La muerte de su padre, su todavía aún sin resolver divorcio con su ex marido, el grancanario Omar Sánchez, las rencillas familiares que aún están por resolverse o las voraces críticas que recibe por mostrarse sin complejos ante los casi dos millones de seguidores que acumula en Internet marcaron gran parte del pasado año de la hispalense, pero Anabel ha demostrado en sus redes sociales que nada puede con ella y, prueba de ello, es la alegría que desprende en su perfil oficial de Instagram.

De hecho, ha sido un vídeo que la sobrina de Isabel Pantoja ha compartido en Instagram desde un conocido beach club en la localidad turística grancanaria de Puerto Rico que se ha vuelto viral en redes por el divertidísimo y reivindicativo contenido de la grabación. Así es el 'Panto-Gato' que ha causado furor entre los fans de Anabel Pantoja.

'Panto-gato' a lo canario

Haciendo gala de su particular humor, Anabel Pantoja ha colgado un desternillante vídeo en el mencionado enclave ubicado en el municipio de Mogán con el que se ríe de todas las críticas que recibe a diario por su cuerpo y con el que, una vez más, rompe moldes ante los casi dos millones de seguidores que acumula en Instagram.

Cansada de ser centro de insultos y burlas, la propia Anabel ha dejado muy claro cuál es el pensamiento que tiene previsto para este nuevo año. "Parece que no puedes subir un vídeo en bikini porque a la gente se le daña la vista de tanta flacidez y grasa, y yo digo y la gente que le molesta que son ¿MODELOS DE PASARELA? Tampoco me dejan subir un momento que me reí con mis amigos, porque es hacer el ridículo, pero de verdad y vosotros que sois ahora de la dinastía de los reyes? Dejadme en paz y si tanto os molesta, lo que subo. No seguirme y seguir a MODELOS Y DEPORTISTAS", escribe más decidida que nunca.