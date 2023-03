Paz Padilla no levanta cabeza en televisión. Después de su sonadísima salida de Sálvame y su más que comentado despido de Mediaset, la humorista volvió a la misma cadena de la que le echaron para ponerse al frente de Déjate Querer, el programa de encuentros que antes capitaneaba Toñi Moreno.

Cuando se anunció el regreso del programa con la gaditana al frente, ella misma compartió la alegría que sentía por volver a Telecinco con un programa que parecía hecho para ella. "Aquí estoy yo, como una niña con zapatos nuevos, lista para compartir con vosotros esta nueva aventura. Muchísimas gracias por permitirme volver” dijo en su regreso a televisión.

Sin embargo, la cómica se ha llevado un nuevo varapalo profesional porque la audiencia no se ha dejado querer por Paz Padilla y se ha producido lo que nadie quería: Mediaset ha decidido cancelar Déjate Querer al mes de su estreno.

Adiós inminente

Según ha publicado en exclusiva la revista SEMANA, el equipo del programa está devastado tras conocer la noticia porque no se esperaban que fueran a ser tan intransigentes pese a los malos datos de audiencia que estaba cosechando el espacio. "No nos lo creíamos, el programa no ha tenido ni tiempo para asentarse. Esperábamos que la cadena confiase, al menos, hasta acabar con lo que se tenía pactado. Todo el mundo estaba muy ilusionado en intentar levantarlo. Ha sido totalmente inesperado”, recoge la mencionada publicación.

Pero, ¿cuándo será el fin del programa? Pues según informan desde la cadena, Déjate Querer terminará este mismo sábado.