El momento vital que atraviesa Anabel Pantoja ha llegado hasta su núcleo más cercano. Todas las polémicas que rodean a la sevillana afincada en Canarias han hecho que la hispalense estallara hace unos días en redes con una publicación en la que reconocía que no aguantaba más la presión.

Cuando decides callar, seguir adelante, intentar incluso disfrutar y por supuesto seguir, vivir sin tener que tener que justificarte, explicarte, dar razones o responder a las preguntas que te hacen por la calle llega a ser una puñetera pesadilla", escribía la joven.

Ahora, la que ha sufrido el asedio mediático ha sido su madre, Mercedes Bernal, que se ha enfrentado a los periodistas en plena calle harta de que le persigan y le pregunten por las intimidades de su hija.

"Yo no soy un personaje público"

Mercedes Bernal, sobrepasada por la presión mediática ha estallado como nunca ante las cámaras, rogando por favor y a gritos que "no se la grabe" porque "no soy personaje público": "¡Que no me grabes, que no me grabes que no soy personaje público". "Yo no me he sentado en un plató a cobrar dinero, ¿eh? Que es muy distinto. Yo no tengo nada que ver y estoy cansada" ha añadido muy enfadada.

Lejos de quedarse ahí, y ante nuestra insistencia por saber cómo se encuentra Anabel tras los últimos acontecimientos, Merchi ha dejado claro que no tenemos que preocuparnos "tanto" por ella y ha tachado de "chorradas" las informaciones que apuntan a que su hija discutió con Agustín Pantoja durante la gira de Isabel.