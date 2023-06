Un muerto muy vivo. Así es como podría definirse el esperadísimo y aplaudido aterrizaje de Sálvame en Netflix después de su adiós en Telecinco tras 14 años ocupando las tardes del grupo de comunicación.

La productora del programa tenía guardado un loco e inesperadísimo as bajo la manga que pocos se esperaban pero, como no podía ser de otra forma, los creadores del universo Sálvame no tenían pensado dejar huérfanos a sus seguidores. Más bien todo lo contrario.

Fue durante el último programa de la historia del espacio más longevo de las tardes de Telecinco cuando se hizo oficial el anuncio de la noticia más esperada para los fans del programa: Sálvame vuela hasta Netflix.

Según se ha ido publicando, el espacio se grabará de inmediato y tendrá una duración aproximada de unos 15 días. La intención es producir 6 capítulos que se lanzarán la próxima temporada y contará con Belén Esteban, Chelo García-Cortés, Kiko Matamoros, Kiko Hernández, Terelu Campos, Lydia Lozano, María Patiño y Víctor Sandoval para vivir esta ineperada experiencia.

Pero lo que más ha sorprendido, incluso a los propios creadores del programa, ha sido los enmudecedores datos que ha cosechado el lanzamiento del primer tráiler de la llegada de los colaboradores a la plataforma. Unos número que confirman el éxito de la decisión de mudarse a la plataforma audiovisual.

Números históricos

El anuncio de la llegada de Sálvame a Netflix ha generado un impacto tan desmesurado como inesperado.

Y es que el primer tráiler del desembarco de los colaboradores del ya extinto programa en la plataforma audiovisual ha roto todos los récords. Sólo en Twitter, el vídeo supera las 8 millones de visualizaciones y los 30.000 'likes' en sus priemras 48 horas y, además, ya se ha convertido en uno de los anuncios más virales de la plataforma desde que opera en España.