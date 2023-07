La ausencia del favorito en las encuestas obligó a redefinir las estrategias y a preparar el debate organizado por RTVE de forma muy distinta al cara a cara.

La decisión de Feijóo de no participar en el especial organizado por la cadena pública, que podría haber afianzado sus posibilidades de ganar las elecciones generales que se celebrarán este 23 de julio, ha suscitado infinidad de comentarios hacia el presidente del Partido Popular y candidato en la carrera hacia la presidencia del Gobierno de España.

Alberto Núñez Feijoó no ha dejado de ser noticia durante estos días, no solo por sus intrvenciones en diferentes medios de comunicación, sino porque ha protagonizado más de un 'tierra, trágame' que no ha pasado desapercibido para los ciudadanos.

El primero fue el 'cuerpo a cuerpo' que mantuvo con la periodista de TVE, Silvia Intxaurrondo, quien puso al popular en un aprieto al rebatirle en pleno directo las mentiras del político popular sobre las pensiones.

El segundo, y más reciente, fue el sonado tropiezo geográfico que cometió Feijoó al confundir la isla de La Palma con Palma de Mallorca. "Desde ayer valoramos el no ir a Palma [cuando en realidad se refería a La Palma, en Canarias] pues porque está ardiendo y porque no me parece razonable hacer mítines en este momento en las Islas Canarias” dijo Feijoó durnate su intervencióne en el programa 'Al rojo vivo' de La Sexta.

Sin embargo, el motivo por el que Alberto Núñez Feijoó ha vuelto a ser noticia ha sido por la explicación que le ha dado a Antonio García Ferrera durante su entrevista en el espacio matinal de La Sexta asegurando que su no asistencia al debate de RTVE se debía a una cuestión de salud.

El 'tirón' de la discordia

“¿Por qué ha suspendido la campaña en un día como hoy?”, le pregunta Antonio Ferreras, presentador del programa al confirmarse la noticia de que Feijoó ha suspendido sus actos en la recta final de la campaña electoral.

“Pues mire, ayer tuve que hacer un mitin en Mallorca (...) y al levantarme del sillón tuve un tirón”. Al continuar con su explicación fue cuando cometió el error que ha provocado un aluvión de comentarios en redes sociales. Tras el tirón sufrido, el presidente del Partido Popular ha reconocido "que lo pasó francamente mal" y que intentará acabar bien la campaña electoral