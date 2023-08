Anabel Pantoja ha preocupado (y mucho) a sus casi 2 millones de seguidores al compartir con ellos que, desde hace unos meses, atraviesa un bache de salud que le ha hecho acudir en los ultimos días al médico para determinar qué es lo que le ocurre.

La sevillana aficada en Canarias, cada vez que puede y que su trabajo se lo permite, realiza una rutina de ejercicios para sacar la mejor versión de sí misma como ella misma muestra en sus redes sociales. Pero lo cierto es que ni siquiera el ejercicio físico ha conseguido que Anabel sienta bienestar en lo que a su a su salud respecta.

La propia Anabel reconocía hace unos días que "me encuentro muy floja, rara y con pesadez, estoy a la espera de hacerme unos análisis" y ha sido a través de sus redes sociales donde la hispalense a actualizado a sus seguidores cómo se encuentra.

A juzgar por sus palabras, la 'influencer' se muestra preocupada pero confiada.

"Me ha mandado automáticamente a hacerme unos chequeos"

A través de sus hisotiras de Instagram, Anabel Pantoja revelaba cómo se encuentra y qué pruebas son a las que va a someterse. "He ido esta mañana al médico, a primera hora. No me ha dicho apenas nada porque me ha mandado automáticamente a hacerme unos chequeos y unos análisis que serán a partir del 14 de agosto" explicaba.

"Pero bueno, más o menos, la historia es que puede ser que tenga bajo el hierro, el magnesio, etcétera... Así que hasta que no tenga los resultados no sé nada" decía parapetada tras sus gafa de sol mientras disfrutaba de una comida en Puerto Rico, al sur de Gran Canaria.