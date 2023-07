Amor Romeira ha mostrado en el programa 'Fiesta' de Telecinco su cara más vulnerable y sincera después de ver un vídeo de su gran amiga Anabel Pantoja con una de las personas que más daño ha hecho a la canaria durante su trayectoria profesional en televisión.

La colaboradora canaria, natural de Fuerteventura, se ha convertido en uno de los rostros imprescindibles del programa que presenta cada fin de semana Emma García y ha sido durante su versión veraniega donde la joven canaria ha tenido que enfrentarse a dos momentos de lo mas complicados para ella que tienen que ver directamente con Anabel Pantoja, a quien la majorera siempre se ha referido como su "hermana".

Hace unas semanas, Romeira no pudo evitar emocionarse al ser conocedora de que la 'Pantojita de Canarias' celebró su cumpleaños en Gran Canaria y que esta no le invitó a su cumpleaños, un gesto que la majorera dijo no entender pero que parece que ya está solucionado. Sin embargo, el programa de los fines de semana de Telecinco ha emitido un vídeo de Anabel en el que la sevillana aparece con una de las grandes enemigas de Amor Romeira y, como era de esperar, la majorera rompió a llorar.

Una traición ¿perdonable?

Durante la emisión del vídeo en el que aparecían Anabel Pantoja y Sofía Suescun, la canaria mantuvo el tipo hasta que finalizara la pieza pero, una vez le preguntaron cómo estaba, a la joven le costó romper su silencio. "Espérense un momento, que me estoy emocionando" dijo Amor antes de explicarse.

El motivo de esta emoción es porque Amor Romeira denunció a Sofia Suescun, ganadora de Supervivientes 2018, por atacarla con comentarios tránsfobos a través de su cuenta personal de Twitter y, debido a eta situación, vivió uno de los momentos más complicados de su vida.

Amor Romeira se rompe al ver una imagen de Anabel Pantoja con Sofía Suescun: "Esa persona me lo hizo pasar muy mal" #FiestaT5 https://t.co/VSVv2xkhFU — Fiesta (@fiestatelecinco) July 29, 2023

Una vez recuperada, Amor siguió explicando que sus lágrimas no tenían que ver con su todavía amiga sino con lo que le provocaba ver imágenes de Suescun. "No estoy llorando por lo que está diciendo Anabel, sino porque el vídeo ha contado cosas que yo he pasado y que son reales. Las he pasado. Entonces, me recuerda cosas duras que he vivido y demás. Entiendo que a la gente le puedan sorprender, pero, realmente, a mí me la suda. No me molesta nada", zanjó.

Además, Amor Romeira mostró una gran generosidasd para con su amiga diciendo que ella "no le diría a nadie con quien estar y con quién no".