Después de 9 meses de dulce espera en los que Cristina Pedroche ha contado paso a paso los avances de su embarazo y de su tripita, la presentadora de Atresmedia hizo su sueño realidad hace casi un mes y el pasado 14 de julio dio a luz a su primera hija, Laia, fruto de su amor con el chef Dabiz Muñoz.

Sin e,abrgo, la llegada al mundo del 'sueño' de la presentadora ha quedado empañado por la última imagen que ha subido la joven a sus redes sociales. En la imagen, Pedroche enseña y comparte con su legión de seguidores (y detractores) cómo ha cambiado su cuerpo a las pocas semanas de convertirse en mamá, pero lejos de cumplir con el objetivo de la comunicadora, la publicación de esta fotografía se ha convertido en una voraz y preocupante arma de acoso contra la presentadora.

"Disculpa. ¿Qué mensaje quieres dar a todas las mamás?¿Demostrar que no todas las mamás tienen tu tiempo, ni la necesidad, ni tus recursos económicos, ni tu naturaleza física, para recuperarse como tú? Mujer, piensa un poco en las demás. Y revisa eso que dices de la suerte", respondía la psicóloga Maria José Valiente, por ejemplo.

"¿Tienes idea de qué significa no tener tiempo ni para cagar porque tienes que gestionar una casa entera, limpiar, comprar, cocinar, etc y a otro niño?. Deberías recapacitar y borrar estas memeces de mamá rica con niñera, limpiadora, cocinero, masajista, entrenador personal, que permite obsesionarse con que no parezca que has parido, que parezcas una jovencita sin hijos. Es insultante para millones de mujeres", le espetaba otra mujer.

Feliz verano a todos. pic.twitter.com/rrB0e8bCF5 — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) August 6, 2023

Pero, quien no ha podido contenerse y ha querido salir en defensa de la comunicadora en medio de tanta agresividad ha sido su compañera de cadena, Sonsoles Ónega. La periodista ha querido emplear unos minutos de sus merecidas vacaciones para publicar un mensaje dedicado a la también presentadora de Atresmedia.

"En la foto de la recuperación del cuerpo de Cris hay muchas enseñanzas valiosas"

En una extensa publicación en Instagram, Ónega no ha dudado en sacar las garras por Pedroche, a quien no solo alaba sino que, además, aplaude por su compromiso social. "No entiendo bien el lío que se ha montado con la foto de Cristina Pedroche y su cuerpo tres semanas después de dar a luz a su bebé" comienza. "En la foto de la recuperación del cuerpo de Cris hay muchas enseñanzas valiosas que ya me gustaría haber tenido a mano durante mis embarazos y las recuperaciones de las cesáreas. Pero no había redes sociales o no era tan fácil aprender de los que han aprendido antes que tú".

"Pedroche es como los DERECHOS. Tienen que existir, pero no son una obligación. Es decir, a mí me gusta que existan tías como ella, pero no es una obligación ser como ella. No sé si me explico" reza el texto.

"Me gustaría hacer ejercicio como Cristina, pero no puedo. Hay mil razones y supongo que mil excusas. Me conformo con trotar, hacer algo de pesas y alguna moñada más que veo en las redes sociales. En las de Cris, también. Así que, GRACIAS", sentencia Sonsoles.