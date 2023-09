Aurah Ruiz no ha podido contenerse y, harta de recibir más odio que amor en sus redes sociales, ha respondido como nunca antes a todos esos usuarios y usuarias que no paran de dejarle comentarios ofensivos en las diversas publicaciones que la joven va colgando en su perfil oficial de Instagram.

Ya hace unos meses, la creadora de contenidos canaria se confesó con sus más de 600 mil seguidores y reconoció que el motivo por el que ya no era tan activa en redes sociales tenía que ver con el desmesurado desprecio que recibía diariamente por parte de varios perfiles que le insultaban desde el anonimato.

"¿Ustedes se han preguntado por qué yo dejé de hacer eso? Yo también me cansé, y no puedo dejarlos de seguir a ustedes. Me cansé del insulto fácil, de las críticas fáciles… Una también se cansa y por eso dije ‘se acabó, me voy de todo y me desvinculo un poco’" compartía en su momento la joven desde su casa en Gran Canaria.

Sin embargo, en esta ocasión, la que fuera concursante de realities como GH VIP o La Casa Fuerte ha decidido no mirar hacia otro lado y responder con fuerza y determinación a todas esas seguidoras que no parar de juzgar e insultar a la canaria por su apariencia física.

"Patéticas, enfermas, envidiosas... ¡Chifladas!"

Ha sido una imagen de la joven en bañador la que ha desatado una oleada de comentarios de lo más denigrantes hacia la mujer de Jesé Rodríguez.

"Plástico", "Esta irreconocible", "Quiérete un poco más", "Deja de pasar por quirófano", "Antes eras más guapa" o "Poco natural" son alguno de los cientos de mensajes despectivos que se pueden leer en la última publicación que ha compartido la grancanaria en redes.

Harta de recibir tanto odio, Aurah Ruiz ha decidido responder con un férreo mensaje a sus detractores y detractoras. "Mujeres que me ponen comentarios de mierda ! Me paso en el gym entre 1 y dos horas cada día de mi vida, para que ustedes me vengan a decir operada, plástico..." ecribe enfadada. "Cada día intento comer sano, mientras ustedes se revientan a comer mierda y se tumban en el sofá de sus casas a insultar a mujeres como yo , que si nos queremos y valoramos, nos cuidamos y nos gusta vernos bien" prosigue.

"Sois unas patéticas, enfermas, envidiosas y deberían de tratarse con un psicólogo ya que visitar frecuentemente perfiles de chicas para insultarlas porque no se gustan ustedes mismas al espejo es de psiquiatría. Salud y suerte. Chifladas!" sentencia.