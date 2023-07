Aurah Ruiz lleva mucho tiempo haciendo un uso muy diferente de sus redes sociales en relación a lo que tenía acostumbrados a sus seguidores.

La joven canaria, que solía contar todos y cada uno de los pasos que daba en su perfil de Instagram, decidió hace ya varios meses darle una vuelta a su espacio en internet y solo ha compartido algunos de los momentos más importantes que le iba ocurriendo en su día a día.

Sin embargo, de los casi 700 mil seguidores que acumula la 'influencer' en sus redes sociales, muchos de ellos se han percatado del nuevo rumbo que ha tomado la canaria y, para despejar las dudas, le han preguntado a Aurah qué es lo que le ha pasado para que deje de ser tan activa en redes.

La joven, que es conocida por ser de lo más transparente en todos los aspectos de su vida, ha explicado el triste motivo por el que ha dejado de lado las redes sociales.

Saturada y agobiada

"Tengo un montón de mensajes diciéndome ‘te dejo de seguir porque ya no eres la misma de antes, divertida, que hablaba con nosotros por aquí’… ¿Ustedes se han preguntado por qué yo dejé de hacer eso?” comenzaba explicando Aurah Ruiz ante la insistencia de sus seguidores que demandan saber más de la vida de la mujer de Jesé Rodríguez.

"Yo también me cansé, y no puedo dejarlos de seguir a ustedes. Me cansé del insulto fácil, de las críticas fáciles… Una también se cansa y por eso dije ‘se acabó, me voy de todo y me desvinculo un poco’" compartía desde su casa en Gran Canaria.

Además, ha asegurado que el cambio que ha dado su comunidad en redes ha siudo otro de los motivos por los que decidió aminorar su exposición pública. "Echo de menos a las personas que me seguían y no tenían el insulto fácil. Por eso, a veces vuelvo y me vuelvo a ir, porque es que son agotadores mentalmente", decía.

"Yo sigo siendo la misma, pero por eso me he ido de las redes sociales y solo cuelgo fotos en las que salgo mona” sentenciaba.