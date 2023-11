Modelo. Fan del Carnaval. Bailarina. Influencer. Y ahora concursante de Gran Hermano VIP. Así es Susana Bianca Berry, de 30 años y de Maspalomas. En su perfil de Instagram (@susanabiancaberry) tiene más de cien mil seguidores que seguro irán en aumento con el paso de los días en el reality. Ha hecho pasarela, fotografía y ha trabajado con algunas de las marcas de cosmética más importantes.

Susana Bianca se convirtió en la protagonista de la primera historia de amor del concurso junto a Zeus Montiel y, pese a que no estuvo muy segura de si quería o no tener un romance con el hijo de Sara Montiel, ahora la modelo grancanaria no solo está de lo más feliz junto al joven sino que, además, tras ser expulsada y repescada después de haberse gastado una brutal cantidad económica del bote final, ahora le daban rienda suelta a la pasión bajo las sábanas.

Sin embargo, hubo un tira y afloja entre ellos que empezaba a mostrar las deficiencias de la pareja. "¿Pues entonces? ¿Está todo bien...?", comparte Susana ante la tensa situación que tuvo con Zeus. "Como me has dicho que no era broma lo que me estabas diciendo... la cabeza no la tengo 'bien' y todo se enreda... y no pasa nada y ya está", contestó el hijo de Sara Montiel.

Ahora, después de un tenso encontronazo con Jessica Bueno, Susana Bianca ha tenido un enfrentamiento con Zeus Montiel porque no entendía que siempre adoptara un papel de víctima cada vez que la canaria tiene un problema.

Todavía son pareja

Tras la trifulca entre las dos modelos, Zeus quiso ir a apoyar a su pareja pero sin resultado. "Sé que quieres estar sola. Si no me quieres hablar, no me hables, pero no puedo verte así", le decía el hijo de Sara Montiel mientras la modelo canaria mostraba su enfado con el cantante.

"Quiero estar sola y te dije 'no quiero hablar'. Pero pones carita de pena y siempre quedo yo como la mala y tú como la víctima, otra vez. En esta casa no tengo nada de intimidad, siemre vienes detrás. Siento que tú no puedes estar solo y eso me deja como la mala", sentenciaba la joven.