El restaurante más conocido de la televisión ha abierto una noche más sus puertas para encontrar el amor. Alba, una soltera de 19 años, venía con muchas ganas de conocer a su pareja ideal. "Soy atea y azteca", comenzó diciendo la joven. Sin embargo, su profesión fue lo que dejó en shock a Carlos Sobera.

La soltera era tanatopractora. Tras notar la sorpresa del presentador Alba quiso explicar sus motivos: "Al principio no me atrevía, pero cuando lo vi no era para tanto, pero hay que tener estómago". "Espero no volverte a ver nunca", le confesó Carlos Sobera en tono bromista.

Tras esta peculiar conversación, el futuro presentador de 'El musical de tu vida' se dirigió a la puerta. Si ya estaba siendo curiosa la cita para Carlos Sobera, el retraso de la posible pareja de Alba terminó por rematarlo. Tras unos minutos, JJ apareció por la puerta. El soltero justificó su tardanza asegurando que "las cosas de palacio van despacio".

Las sorpresas no se detuvieron, el joven se inventó un rap improvisado tras entablar la primera conversación con su cita. Todo fue mejorando conforme se iban conociendo. Alba le confesó su profesión quedandose igual de sorprendido que Carlos Sobera, y de nuevo, también se lo tomó con humor: "Esos no te van a dar problemas nunca", aseguró.

La decisión final hizo a Alba no tener una segunda cita, algo que ya quedó patente en el fotomatón donde la joven rechazó un beso al rapero. Sin embargo, ambos si quisieron mantener una bonita relación de amistad.