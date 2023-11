Con motivo del estreno del nuevo programa de las noches de los viernes de Telecinco, De Viernes, , Ángel Cristo, el hijo del difunto domador con el que comparte nombre y la vedette Bárbara Rey, se sentó por primera vez en un plató de televisión para contar su historia y para desmontar parte de lo que su madre ha estado contando durante todo este año.

Ángel Cristo culpó a su madre de ser "la verdadera pesadilla" aunque tampoco dejó impune a su padre. Sin dejar de lado la realidad de su familia, el aludido reveló los constantes gritos, peleas e incluso sangre que se sufrían a diario en casa.

"La he visto gastarse mucho dinero en el casino: desde 100 a 30.000 euros en una noche. Pero no solo eso, sobre la relación que tenían el domador y la actriz, el hermano de Sofía explicó que era un sinvivir: "La casa de La Moraleja era una pesadilla, es un infierno. Había peleas, gritos, mucho miedo y sangre. Mi miedo era que no mataran a mi madre. Mi padre se descontrolaba muchísimo más".

Ahora, en el peor momento de su vida por la repentina muerte de su hermano, la vedette ha respondido a las incendiarias palabras de su hijo con unas declaraciones que podrían hacer aún más palpable la distancia que hay en a familia.

"Yo soy especialista en callar"

La madre de Ángel y Sofía reconoció ante los micrófonos de la prensa que la esperaba que "soy especialista en callar. Desde hace años. No voy a hablar de mi hijo. Cómo me va a sentar... él es mi hijo. Para mí ha sido lo más importante. Y lo siguen siendo (...) Te voy a decir que mis hijos han estado siempre internos. Cuando uno está interno, no está en casa", sentenciaba.