La nochevieja está cada vez más cerca y con ella crece la expectación por el vestido que lucirá Cristina Pedroche en la noche más mágica del año. Como cada año, la presentadora lucirá una espectacular a la par que comentada fantasía cuyo secreto se desvelará en la noche del 31 de diciembre.

Hasta el momento, son muy pocas las pinceladas que la presentadora y su director creativo, Josie, han ido dando para hacer crecer (aún más si cabe) la expectación que genera la pieza que cada fin de año luce la madrileña.

Si bien es cierto que el propio Josie adelantó que será "el más comentado de todos los años" y que será también el más espectacular debido a que Pedroche cumple una década al frente las Campanadas, ha sido la propia Cristina la que ha tenido un desliz poco común en ella desvelando un detalle de su vestido que ya ha permitido que muchos imaginen cómo irá vestida la diseñadora.

Un vestido con "vida"

En su última visita a 'El Hormiguero', Pedroche explicó que su apuetsa para este año "es vida, es una joya". "Cuando yo me lo quite, podrá seguir moviéndose", avanzó. "Es muy obvio que Josie y yo huimos un poco del tema tela. No es textil como tal, ya llevamos unos años que huimos de la tela.

Pero, ahora, Cristina ha dado un paso más allá y ha contado qué es necesario para que su vestido sea tan mágico. "La idea y todo está, por supuesto. Pero faltan algunos retoques", explicó la colaboradora ayer en 'Zapeando': "Está todo pensando, pero cuando te lo pones te das cuenta de que falta algo". "Nos tienen que traer unas cosas de otro sitio, me faltan unas pilas", reveló la presentadora dejando a todos boquiabiertos.