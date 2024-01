José Luis Gil continúa recuperándose del ictus isquémico que sufrió en el hemisferio izquierdo de su cerebro en noviembre de 2021. Su hija, Irene Gil, ha ido actualizando el estado de salud en el que se encuentra el actor de 'La que se avecina' a través de un post que colgó en sus redes sociales hace unos meses.

"Me preguntáis por mi padre, os lo agradezco en el alma, sentir tanto cariño es un honor. Es duro tener que hablar en su nombre, me gustaría que él pudiese responder a vuestros mensajes. No es así", empezó escribiendo en su día la hija del intérprete en su cuenta de Instagram.

Además, consciente de la realidad de su padre, la propia hija del actor reconoció que "no creo que mi padre pueda volver a la televisión. Fue un ictus muy fuerte, que le ha dejado secuelas graves. Nosotros lo llevamos como podemos".

Irene, que periodicamente va actualizando a la prensa del estasdo de salud de su padre, ha dado unas declaciones que son poco habituales en ella en la que muestra su profunda decepción con los compañeros y compañeras del intérprete en La que se avecina.

"Deben estar muy ocupados"

Irene se ha mostrado muy desilusionada con los compañeros del actor porque muchos de ellos no hayan ido a visitarle desde que se pusiera malo.

"Muchos de sus compañeros de ‘La que se avecina’ no le visitan. A José Luis le hace ilusión que vayan a verle, se pone muy contento, pero deben de estar muy ocupados”, destaca.