Como cada jueves, 'El Hormiguero' organizó su habitual tertulia con Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

Junto a Pablo Motos, los colaboradores debaten semanalmente sobre distintas cuestiones que atañen a la rutina de las personas y una llamada que recibieron hace unos días en el programa en la que un espectador reconoció que, cuando el programa le llamó, "estaba discutiendo con mi pareja", abrió un debate de lo más singulares sobre las discusiones de pareja.

En este momento, los colaboraodores de la mesa del de Requena comenzaron a dar su opinión sobre esta temática dando pie a que la hija de Isabel Preysler desvelara detalles de su relación con Íñigo Onieva y sus discusiones con este.

"Odio que me pregunte si estoy enfadada"

Tamara Falcó, que no suele tener pelos en la lengua a la hora de hablar de su vida, en esta ocasión desveló con todo lujo de detalles cómo reacciona cuando tiene un desencuentro con su marido.

"Cuando estoy enfadada odio que me pregunten si estoy enfadada. Es que nuestros cambios hormonales como mujeres son difíciles de controlar. Íñigo tiene la mecha mucho más corta que yo, pero yo tardo mucho más en desenfadarse" reconocía mientras añadía que "yo puedo estar hasta que se levanta, me abraza y me pregunta: '¿Podemos pasar ya de esto?'. Tardo. Yo puedo pasarme un montón de tiempo".