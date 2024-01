No están siendo buenos tiempos para Pablo Motos. El presentador lleva semanas en el ojo del huracán debido a la que, con casi total seguridad, ha sido la entrevista más polémica y sonada de su carrera. Y es que 'El Hormiguero' arrancó el primer programa del año hae unos días con la visita de Sofía Vergara, quien visitó por primera vez el programa de Pablo Motos para presentar la nueva serie que protagoniza y que se estrena en Netflix el 25 de enero.

Sin embargo, esta entrevista generó mucha controversia a nivel nacional e internacional por la actitud de la intérprete con el presentador. Y es que la colombiana fue la protagonista de una de las entrevistas más tensas que se recuerdan en la historia del espacio de Atresmedia porque no paró de propinarle un corte tras otro al presentador.

Tal fue la magnitud del escándalo que el propio Motos, que nunca se manifiesta sobre absolutamente, tuvo que salir al paso de las críticas para asegurar que entre él y la actriz solo hay buena sintonía y todo fue producto de un juego.

Ahora, el presentador ha vuelto a ser noticia y a ocupar todos los titulares por un problema que atañe a su salud y que, además, ha vivido la audiencia junto a él en pleno directo de 'El Hormiguero'.

Y es que Pablo Motos se ha visto obligado a abandonar el plató del programa que presenta debido a un preocupante problema de salud.

Un gran susto... con explicación

Fue durante su entrevista al actor Miguel Bernardeu cuando Motos comenzó a sudar y a sentirse indispuesto en directo.

A la vuelta de la publicidad, Pablo tardó unos minutos en aparecer en pantalla y, cuando lo hizo, apareció sin su característica chaqueta y con la camisa desabotonada y él mism ha explicado el motivo de su ausencia.

"Me ha dado un golpe de calor, pero ya estoy bien. Me ha dado una bajada de azúcar o algo así. Me habéis puesto Coca-Cola. Qué bien. Perdón”, dijo quitándole hierro al asunto pero visiblemente preocupado.