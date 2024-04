No está siendo un camino de rosas el que está recorriendo Aurah Ruiz en la vigente edición de 'Supervivientes 2024'. La grancanaria, aparte de haber sido nominada hasta en dos ocasiones, está siendo el centro de las críticas de algunos de sus compañeros.

Uno de los más críticos es Rubén Torres, con el que Ruiz ya ha mantenido más de un 'careo' durante el programa, que no ha dudado en manifestar abiertamente que la influencer "no es de fiar".

Ante esta acusación, Aurah Ruiz no ha tardado en reaccionar y ha manifestado durante la emisión de la gala del pasado domingo que está "harta" de la falta de respeto y de las falsas acusaciones a las que se ha visto expuesta. "Si te basas en algo (para acusarla) y me dices que me has visto robando, lo entendería, pero te estás inventando una realidad", comentó.

Ademas, Ruiz no dudó en comentar que había recibido un comentario bastante ofensivo por parte de Rubén Torres, en el que le habría hecho algún tipo de insinuación sexual.

Una enemistad con recorrido

Desde el inicio de la aventura en 'Supervivientes', las tensiones entre Rubén Torres y Aurah Ruiz han sido evidentes. Los choques entre ambos concursantes han marcado la dinámica del programa, y parece que la situación no mejora con el paso del tiempo.

Incluso tras la oportunidad de reconciliación en el 'puente de la concordia', la relación entre Rubén y Aurah sigue en un punto álgido, con continuos enfrentamientos que empeoran la convivencia en la isla hondureña.

En un reciente episodio, durante la distribución de chips en Playa Olimpo, una discusión estalló entre Rubén y Aurah. La concursante canaria se sintió agraviada cuando Rubén expresó su falta de confianza en ella para cuidar la comida. Este intercambio de acusaciones derivó en un enfrentamiento acalorado, donde ambos concursantes se lanzaron insultos y reproches.

Las tensiones en 'Supervivientes' no solo afectan la convivencia en la isla, sino que también mantienen en vilo a los espectadores, quienes siguen de cerca el desarrollo de esta relación conflictiva en el reality show.