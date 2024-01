Rafael Solórzano obtiene un Emmy por los efectos visuales de una serie sobre el huracán Katrina

Este año cumplirá dos décadas El Ranchito, una de las compañías españolas más conocidas y relevantes especializada en el diseño de efectos visuales. Como anticipo de esta efeméride, sus miembros han celebrado este fin de semana la obtención de un Emmy, los premios que cada año reconocen los trabajos más sobresalientes en la industria de la televisión estadounidense. El galardón ha distinguido los efectos visuales especiales de la miniserie 'Five days at Memorial' (Apple TV+), cuyo responsable es el coruñés Rafael Solórzano, director creativo y supervisor de VFX de El Ranchito, además de uno de los fundadores de la empresa en 2004.

La miniserie, de ocho capítulos y rodada en 2022, está basada en hechos reales y se centra en el impacto y las secuelas que causó el huracán Katrina en 2005 en un hospital de la ciudad de Nueva Orleans. El Emmy que corresponde a la serie es en concreto el que reconoce la calidad de sus efectos visuales en uno de sus episodios, y ha sido el único que ha obtenido la producción de Apple en una edición de los Creative Arts Emmys 2024 en la que la gran triunfadora ha sido la serie 'The last of us' (HBO) con siete premios.

Solórzano acudió a Los Angeles y recibió el premio que reconoce el trabajo de El Ranchito. Pero el coruñés ha celebrado la creatividad de su empresa en otras ocasiones a lo largo de casi veinte años, como por ejemplo con los Goya que merecieron las películas '800 balas' y 'Frágiles' en 2002 y 2005 respectivamente. La firma madrileña aspiró además a los Emmy por la serie Lost in Space en 2019, año en el que arrasó 'Juego de Tronos'. Uno de sus trabajos más recientes es 'La sociedad de la nieve', el filme de J. A. Bayona, que figura en la lista inicial de candidatas a los mejores efectos visuales de los premios Oscar.

Rafael Solórzano es “uno de los profesionales de los efectos visuales con más experiencia del sector”, según indica la página web de El Ranchito. Inició su trayectoria profesional en Molinare, trabajó durante varios años en Daiquiri Digital Pictures y en 2004 fundó, junto a otros profesionales del sector, El Ranchito, compañía que ha dejado huella del talento de sus profesionales, entre ellos Solórzano, en películas como 'Lo imposible', 'Ágora', 'Alatriste', 'Che Guerrilla' o 'Geostorm', y series como 'Stranger things', 'Jack Ryan', 'Carnival Row' o 'La Unidad'.