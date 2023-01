Contracampañas electorales

Pedro Sánchez, el mayor propagador de trolas en la historia política de este país, sigue empeñado en un Comité de la Verdad para desmontar los bulos de la derecha en la campaña electoral. En cierto modo es como si el seguidor número uno de la hamburguesa se dedicase a partir de ahora a impartir cursos veganos. Un comité de la verdad en manos de las federaciones socialistas para denunciar todo lo que a su juicio resulta falso, es una lúgubre y tenebrosa tomadura de pelo, un insulto a la inteligencia y un intento de coaccionar la libertad de expresión en un momento en el que las agresiones a la democracia se multiplican. La izquierda es, además, especialista consumada en manipulación, solo hay que ver el uso que ha hecho últimamente la ministra Ione Belarra, maestra del collage, para emparentar tijera en mano, corta y pega, las figuras de Nuñez Feijóo y Álvarez-Cascos, tras las últimas revelaciones sobre el supuesto enriquecimiento ilícito del expresidente asturiano.

No parece haber tampoco aparentemente una necesidad de enturbiar las expectivas electorales del centroderecha destapando pretendidos bulos y manipulando el relato. Para hacerlo basta y sobra la mismísima derecha por su facilidad para pisarse la manguera y ponerse piedras en las ruedas. Un ejemplo pionero en Asturias es el del propio Cascos, ahora nuevamente en el ojo del huracán, que no tuvo inconveniente en romper un gobierno regional para lograr sus propio fines, y que años más tarde habría de regresar al mismo escenario para dividir todavía más al electorado. O, en las actuales circunstancias, Vox como socio del Gobierno de Castilla y León y su protocolo antiabortista fantasma. Si el partido nacionalista español de extrema derecha no hubiera nacido fruto del despecho popular, Pedro Sánchez, el promotor del Comité de la Verdad, tendría que haberlo inventado, ya que Vox es el principal aliado de su estrategia para contrarrestar al adversario introduciendo miedo y recelo entre los electores moderados. En cualquier caso, lo reinventa día a día.