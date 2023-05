El CIS y Tezanos

La obsesión de las derechas y sus acólitos con el CIS ha llegado a tales extremos que casi no me quedan páginas disponibles-a cada cual más peculiar y cómica- en el libro que he ido escribiendo día a día a lo largo de dilatada etapa de trabajo al frente de esta institución. Libro que se titula “El CIS de Tezanos” y que obviamente solo publicaré una vez que deje mis responsabilidades en el CIS”. Esto escribe el actual, controvertido director del CIS, excelente sociólogo, José Félix Tezanos, en su artículo de la revista Temas que él mismo dirige, correspondiente a mayo de este año. El artículo coincide con la difusión estos días del último barómetro del CIS correspondiente también a mayo (Estudio nº3402 Pre-electoral Elecciones Autonómicas y Municipales 2023) Y que hemos conocido en estos días y que ha levantado, como de costumbre, numerosas y en algunos casos muy duras críticas.

Tezanos dice en su artículo que las críticas “en su inmensa mayoría no se refieren a los posibles fallos técnicos o a las carencias que puedan existir en sus formulaciones técnicas, o en el diseño de sus muestras estadísticas, o en la computación de sus datos”. Ayer, sin ir más lejos en TV13 lo “crucificaron”. En “24h”, de TVE, con otro tono correcto mi respetado colega Pablo Simón formuló una crítica porque no se ha justificado suficientemente el paso de las entrevistas personales a las entrevistas telefónicas a la hora de encuestar, lo que parece introducir un sesgo de un 3% hacia la izquierda, según Simón. También reconoció que tanto el CIS como la empresa 40dB- la que trabaja para El País y la SER- son los únicos que hacen público los datos obtenidos y el procedimiento utilizado para la estimación del voto. “Su método de cálculo- de la estimación- nunca se ha hecho público y ha cambiado con los distintos equipos de dirección del CIS”, reconocía la propia entidad en “Metodología. Introducción a los Barómetros del CIS”, hasta la llegada de Tezanos que lo hace público siempre. Lo que dice Simón es cierto, pero es así desde abril de 2020 en que se empezó con 50% de entrevistas a fijos y 50% a móviles. Ya entonces las empresas privadas hacían las entrevistas telefónicas- son mucho mas baratas- dada la generalización del uso de los móviles. En ésta ocasión la proporción ha sido de 26’6%/ 73’4% a móviles; en el mismo mes del año pasado fue de 33’2/ 66’8. En cualquier caso. en esta macroencuesta donde se estudian las tendencias de voto en las municipales, en las autonómicas, en ocho grandes ciudades- Alicante no está incluida-, la fiabilidad es del 95,5 y el margen de error para los datos globales del +/- 0’7%. En las grandes ciudades el error de muestreo está entre el 2’5 y 4’1. Tanto en Madrid como en Barcelona hay un empate técnico que hace probable el cambio de gobierno, en Barcelona por el PSOE; y, en Madrid el PP sería el partido más votado, pero la coalición encabezada por Mas Madrid tendría mayoría. En Valencia podría repetirse el gobierno de la izquierda encabezado por Compromís con entre 18 y 20 concejales; frente a un máximo de quince para la suma PP- Vox. En la Comunidad Valenciana se repite probablemente el tercer gobierno del Botánic con entre 47 y 58 escaños en las Cortes para la izquierda, encabezada por el PSOE (30-34); frente a un máximo estimado de 48 (36+12) para la derecha. No hay estudio específico para Alicante. Con una participación estimada de un 70% podemos atenernos: a la intención directa de voto, al voto más simpatía gemeral, o al voto más simpatía en los municipios de entre 100 y 400.000 habitantes. El caso menos favorable para la izquierda sería el primero: considerar únicamente la intención directa de voto. En ese caso PSOE con 13 y Podemos, 2, obtendrían quince concejalías; frente a catorce de la derecha el PP, 11, y Vox, 3. Los cálculos son míos. La clave va a estar no tanto en que la participación se acerque al 70 como en que la diferencia entre los barrios obreros y los del centro y residenciales no sea mucha. La campaña tiene mucha importancia: hay un 12% que decide el voto al comienzo de la campaña; un 17,1 durante la última semana; un 4’6 el día de reflexión; y, un 4 el día de la votación. Vamos, que hay un 37% todavía de indecisos, según el mismo barómetro del CIS.