Jerónimo Saavedra, un personaje renacentista

La burguesía comercial de Las Palmas de Gran Canaria se preocupó de dar a sus hijos una educación elitista en los mejores colegios canarios y universidades de Europa, en donde ampliaban sus estudios y aprendían idiomas. Tal es el caso de Juan Negrín, que se licenció y doctoró en Medicina en Alemania, y de Jerónimo Saavedra, que estudió en el Colegio de los Jesuitas de Las Palmas, se licenció y doctoró en Derecho en la Universidad de Madrid, y amplió estudios en Alemania e Italia. Jerónimo tenía una educación exquisita y una cultura y formación intelectual notable, a la altura de Alfonso Guerra y de Enrique Tierno Galván, que le hacía un personaje renacentista. Junto con Juan Rodríguez Doreste y Juan Negrín ha sido uno de los mejores políticos de la historia de Canarias. Reunía las cualidades del político que destacó Azorín en su libro El Político, a saber: no tener impaciencia: tomaba con flema y sosiego los problemas que se le plantaran por graves que fueran; serenidad ante la adversidad: no desfallecía ante un error político; impasible ante las críticas: no perdía nunca la sangre fría y poseía el arte de mantener la calma. La sabiduría senequista de Jerónimo era un antídoto ante los males del discurso incivil que contamina cada vez más el debate público. Siguió los consejos que el emperador hispano, el filósofo Marco Aurelio, dio a los Césares: mantenerse en un aire de simplicidad, de bondad, de entereza, de gravedad, de seriedad, sincero en el afecto y esforzado en el cumplimiento del deber.

Jerónimo fue para mí un maestro, un amigo sincero, un consejero prudente y un sagaz orientador de mi carrera política en los difíciles momentos por los que pasé en los altos cargos que desempeñé. Ha sido un canario y español plenamente europeo, que sirvió lealmente una ideología basada en el más profundo conocimiento racional, en el ideal de progreso, asociado a su compromiso socialdemócrata. Su memoria contribuirá a señalar los senderos por donde Canarias y España encuentren solución a sus problemas. Jerónimo, te recordaremos siempre, en invierno y en verano, lejos y cerca, mientras vivamos y después.