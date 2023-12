¿Tienen las familias los bemoles para quitar los móviles a sus hijos?

En las últimas semanas ha surgido una propuesta por parte de grupos de padres en la Comunidad catalana, que ha trascendido al resto de la sociedad española para que nos pongamos todos de acuerdo y se establezcan leyes que limiten el acceso de los niños al uso de los móviles hasta los 16 años, los motivos son de todos conocidos y probados: adicción a las pantallas, falta de concentración, ciberacoso, falta de socialización, y un largo etcétera.

La propuesta en sí es muy válida y yo creo que casi todos nos sumamos a ella y la firmaríamos, si no nos encontrásemos con una realidad muy dura, en la que por un lado los tutores legales de sus hijos han perdido su autoridad moral y real para impedir que sus hijos hagan un uso «indebido» de una herramienta, que en su día le regalaron bien por presión social, ya que sus compañeros y amigos lo tenían y cómo su hijo no lo iba a tener, también por intentar hacer un control permanente de su hijo, para saber dónde está en cada momento y quedarse los padres «más tranquilos», aunque estén en una fiesta de desmadre, pero sus hijos están «controlados» por el móvil que tienen. También porque el móvil les ha ayudado a sus hijos a que se relacionen entre iguales en las redes sociales, aunque no sepan desarrollar habilidades sociales cuando están con otras personas reales, sin que sepan tener una conversación coherente, aunque sea con temas propios de cada edad.

Debemos partir siempre de que tanto padres como docentes, para poder exigir un modelo o conducta determinado, nosotros los adultos somos los primeros que debemos predicar con el ejemplo, y no hace falta irse muy lejos, simplemente salgamos a cualquiera de nuestras calles en donde encontramos tantas terrazas y espacios abiertos, donde podremos comprobar cómo los adultos estamos todo el día interrelacionándonos con los móviles a través de las redes sociales.

Sin salir de casa es raro no ver a todos los componentes de la casa haciendo uso de los móviles y sin intercambiar palabra alguna, vamos por la calle y nos encontramos a todos mirando las pantallas de sus móviles, nos sentamos a ver la televisión y el dichoso móvil está cerca, vamos a una reunión de amigos o trabajo y que no falte el móvil para el descanso y después hablamos de que los niños tienen adicción, y mi pregunta es: ¿y los adultos?, ¿qué problemas tenemos con el uso del móvil?

Hay demasiados adultos enganchados al móvil como una auténtica adicción que debe ser tratada por especialistas y algunos somos tan idiotas que nos dedicamos a ver cómo viven otros sus vidas y se enriquecen a costa de los likes que les ponemos en sus reels o vídeos de YouTube. Lo cierto es que desde el principio no supimos poner los límites a ese instrumento que es tan práctico, pero que nadie tiene un manual de su uso dentro de la sociedad. Cada persona es un mundo y su forma de relacionarse con dicho aparato es muy distinto cuando trasciende del mundo laboral, sobre todo porque pensamos que nos puede dar todo lo que deseemos, sea bueno o malo, depende de la madurez y de las intencionalidades de las personas.

A veces pienso que somos un poco hipócritas intentando que sean otros los que pongan los límites y las puertas que yo no sé poner al bosque, cuando realmente yo no tengo lo que hay que tener para saber decir no en un momento determinado y esperamos que sean normas legales específicas las que nos tengan que amparar para poder decir a mis hijos que está prohibido que utilice el móvil.

Eso recuerda mucho a los niños con determinada edad, que no hacen otra cosa que estar tocando las narices desde que se levantan hasta que se acuestan y los padres amenazan a los niños con la policía o con los profesores, porque los padres ya se ven saturados y no saben qué recurso emplear para reconducir todo con su hijo.

Estamos encontrándonos con familias jóvenes y no tan jóvenes, cuyos niveles de permisividad y falta de límites hacia los hijos están rayando ya en la creación de generaciones de niños inmaduros cuyos niveles de frustración son tan altos, que cuando no consiguen lo que quieren en el momento que quieren se descolocan y pierden los papeles, las familias jóvenes cada vez tienen más miedo a sus hijos y en este paquete se incluyen ya a bastantes generaciones y a los resultados me remito. Los docentes de todas las etapas cada vez están más asombrados por todo lo que tienen que lidiar, ya no es solo con los niños, también son los padres.

Recordemos que el uso del móvil es relativamente reciente y tenemos entre todos que definir el tipo de sociedad que queremos y cómo queremos que se utilicen todas las herramientas que se están poniendo a nuestra disposición, para que sepamos humanizar un poco nuestras relaciones y dejemos de perder el norte en este e innumerables temas que día a día nos vamos encontrando y que no se tienen las respuestas adecuadas.

Mientras tanto, ¿qué se hace? Esa es la pregunta del millón, ¿cómo nos podemos poner de acuerdo en una serie de principios básicos y de valores que debemos tener todos los seres humanos, para que este mundo sea un poco mejor? La primera pregunta que nos debemos hacer es: ¿cómo esta afectando el uso del móvil en nuestras relaciones personales, familiares y sociales? Dependiendo de las respuestas, se tendrán que tomar decisiones que no está escritas en ningún texto legal.

Ser padre o madre no se nace, se hace y es una tarea muy complicada, porque además hay un componente emotivo hacia los hijos hasta que dejemos este mundo, que no todas las personas lo saben aplicar y el uso del móvil es el menor de sus problemas.