La alabanza perpetua

No sé si lo han notado. Es un fenómeno menor pero curiosísimo: una de las principales labores del político actual es alabarse continua, incansablemente. Lo practican todos, pero los de izquierdas lo hacen con especial alacridad. Es un efecto del sanchismo que exige que todas las terminales personales y organizativas del partido se conviertan en un portavoz propagandístico a cualquier hora del día, cualquier día de la semana. No creo que todo pueda entenderse por unas redes sociales que hace quince años no existían o eran marginales. Los políticos del pasado siglo eran incapaces de piropearse embriagadoramente una y otra vez como hacen estos que nos han tocado: puede que tengan principios, pero sin duda no tienen abuela. No se desaprovecha ni un tuit, ni un vídeo, ni una foto que no sea un aleluya a la gestión del Gobierno o una crítica cargada de desprecio hacia el Partido Popular. Si quieren un ejemplo, pueden pasarse por la cuenta de Twitter de Ángel Víctor Torres, expresidente del Gobierno de Canarias y actualmente ministro de Memoria Democrática (y Política Territorial cuando lo dejan: más bien poquito). Así, al buen tuntún, en el último mes:

«España está más unida ahora que cuando gobernaba el PP». Esta afirmación, particularmente delirante, forma parte de la persecución retórica que un buen socialista debe practicar con cualquier derecha, salvo que sea una derecha nacionalista que apoye a Sánchez. «Hoy han homenajeado a Nicolás Redondo Urbieta. Una figura imprescindible del sindicalismo y la democracia». Hay que precisar el segundo apellido, no vayan a creer que aludes a un expulsado del partido. «Enhorabuena, vicepresidenta tercera, y a toda la delegación del Ministerio de Transición Ecológica». No hay mayor explicación, pero lo importante es el riquirraca. «El PP tiene un concepto distorsionado del interés general. Para el PSOE el interés general es la educación de 0 a 3 años, la descarbonizacíón o la estabilidad de las instituciones. Al PP le duele perder el poder». Todo esto se refiere al apoyo del PSOE para que un señor de Bildu sea alcalde de Pamplona. Al PSOE no le duele perder el poder, pero para evitar ya no dolor, sino cualquier molestia o rozadura, le entrega Pamplona a Bildu. «Hoy han prometido sus cargos Antonio Olivera, Berta Pérez y Arcadi España. Cuento con un gran equipo. Este será el Ministerio del diálogo y quienes lo formamos seguiremos caminando y trabajando por un país de entendimiento». Pues faltaría más, ¿no? «Es incomprensible que Feijóo no quiera reunirse con pedro Sánchez para abordar cuestiones que las propias comunidades autónomas gobernadas por el PP están reclamando. Es inaudito que el jefe de la oposición no acuda a la llamada del presidente del Gobierno». Por supuesto, se reunieron. Pero que quede claro lo malvado e insolvente que es Núñez Feijóo, que no corre como un gamo enloquecido a La Moncloa cuando lo llama el señor presidente. Bueno, así es todo, poco más o menos. Es imposible conoce cuál es la estrategia del Ministerio de Política Territorial, las reuniones que mantiene Torres –aunque al parecer son poquitas– lo que piensa de la renovación del sistema de financiación autonómica o su reacción ante lo que vocifera de vez en cuando la portavoz parlamentaria de Junts per Catalunya –ahora amenaza con retrasar más aun la aprobación de los presupuestos generales de 2024 e incluso con una moción de censura contra Sánchez–. Cuando de tarde en tarde el expresidente comenta algo concreto, su esfuerzo hermenéutico consiste en referirse triunfalmente a alguna transferencia económica a Canarias desde el Gobierno central. Y esto es lo que hace (y no hace) el ministro en las redes: cantar los apoteósicos éxitos del Gobierno. Imagínense lo que hará un director general.