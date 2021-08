La vuelta al Nivel 3 limita aún más el aforo en gimnasios y locales de juego

Incluso, el galimatías normativo dictaminado por Sanidad desde su última actualización el pasado 9 de agosto, en consonancia con las modificaciones recogidas en los autos del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), endurece algunas medidas de aforo como, por ejemplo, en gimnasios y locales de juego, que a partir de hoy se enfrentan a una limitación aún mayor con respecto al máximo nivel de alerta sanitaria. Pero más allá de estas incongruencias, algunos espacios experimentarán un levísimo alivio en cuanto a sus restricciones de aforo, como los museos, bufés, atracciones de feria o actividades turísticas, así como los desplazamientos en cualquier tipo de transporte público.

En cambio, en la cuenta atrás hacia el fin del verano, todo lo demás permanece igual: bares, restaurantes, playas, parques y cines se mantienen dentro de los mismos parámetros que ayer. Por supuesto, la (no tan) nueva situación incluye la misma batería de medidas básicas de prevención y seguridad sanitaria fijadas desde el inicio de la pandemia, como el uso de las mascarillas, incluso al aire libre, si no se garantiza la distancia mínima de dos metros entre personas no convivientes; la garantía de esta separación interpersonal en espacios públicos y privados, y la rutina de higienización. A esto se suma la prohibición de fumar en terrazas y en locales abiertos al público, así como mientras se camina por la vía pública y en cualquier contexto que no garantice la distancia de dos metros de forma permanente con el resto de personas.

Así, en plena remisión de la quinta ola del coronavirus, pero cuya superación definitiva depende de la responsabilidad ciudadana, sobre todo, contra la fuerte incidencia de la variante Delta, las normas que deben aplicarse para el Nivel 3 a partir de hoy en Gran Canaria son las siguientes:

Reuniones limitadas a cuatro personas en casa y en la calle, salvo convivientes.

Los encuentros entre grupos y personas, tanto en espacios públicos como privados, pueden reunir hasta un máximo de cuatro personas, salvo en el caso de convivientes.

Cierre de locales entre las 00.00 y las 6.00 horas.

Para la actividad de los establecimientos de hostelería y restauración, el Gobierno de Canarias ha decretado el cierre total del local y del servicio de recogida en el mismo establecimiento antes de las 00.00 horas. Sanidad establece esta obligatoriedad para todos los niveles de alerta sanitaria en Canarias, a pesar de que el TSJC suspendiera esta medida el pasado 29 de julio.

El aforo en guaguas se amplía al 50% y, en taxis, sigue igual.

Las guaguas aumentan su capacidad desde el 33% en Nivel 4 -lo que obligó a reforzar las líneas de mayor afluencia- hasta el 50%. En cambio, las medidas siguen igual para los taxis, donde se admite un máximo de dos personas por cada fila de asientos, salvo que se trate del mismo grupo de convivencia estable, excepto en el asiento al lado del conductor. E

Se mantiene la recomendación de teletrabajar.

Al igual que en el máximo nivel de alerta sanitaria, aunque no todas la cumplieran, se mantiene la recomendación del teletrabajo para la prestación de cualquier tipo de servicio, así como para las reuniones. Si estas últimas debieran ser presenciales, deben garantizarse las medidas y limitar al 33% el aforo en espacios comunes (aseos, office, salas de reuniones, entrada…).

Hostelería y restauración: seis personas en exterior, cuatro en interior y dos en barra.

El sector mantiene su escenario anterior: las terrazas al aire libre tendrán un aforo del 75% con un máximo de hasta seis comensales; en el interior, el aforo se limita al 50% con hasta cuatro personas por mesa; y el consumo en barra admite un máximo de dos personas. Además, en todos los niveles de alerta debe respetarse la distancia de, al menos, dos metros entre las sillas de mesas colindantes y entre grupos de clientes en barra. Para facilitar el rastreo ante posibles brotes o casos positivos, se debe realizar un registro de los clientes en los servicios de comida y cena en zonas interiores, con nombre y apellidos, DNI, teléfono, fecha y hora del servicio. No existe la obligatoriedad de presentar Certificado Covid.

Se permiten los viajes entre islas y al extranjero.

Todos los niveles de alerta sanitaria contemplan los viajes entre islas, sin necesidad de presentar el Certificado Covid. En el caso de salir de las islas, se debe presentar el Certificado Covid o una prueba PCR o de antígenos negativa para poder regresar al Archipiélago.

Los parques se abren de nuevo.

Los ayuntamientos podrán permitir el uso de parques siempre que se respeten las medidas generales de prevención, limpieza y desinfección previstas.

33% de aforo en establecimientos turísticos.

Los hoteles mantiene una limitación de su aforo en interiores al 33%, con un máximo de cuatro personas por grupo.

Los bufés reabren sus puertas.

En este nivel de alerta se permite otra vez el servicio de bufé o autoservicio tanto interior como exterior, bajo las mismas restricciones de aforo establecidas para la hostelería y la restauración.

El turismo amplía sus convocatorias a 20 personas.

Las actividades turísticas, tanto guías como de turismo activo, admiten hasta un máximo de 20 participantes, en grupos de cuatro, frente a las 12 personas en Nivel 4.

Reabren las atracciones de feria.

Tras su cierre en Nivel 4, estas pueden abrir al 50% del aforo máximo autorizado. Prohibido el uso de las atracciones en las que los usuarios no se encuentren al aire libre en todo momento.

Los museos amplían su aforo al 33%.

Los museos, salas de exposiciones, monumentos y otros equipamientos culturales experimentan un ligero aumento del 25 al 33% de su aforo máximo.

33% de aforo en bibliotecas, pero con grupos de seis.

Las bibliotecas, tanto salas como servicios, mantienen la misma reducción de aforo, pero evolucionan de un máximo de cuatro personas por grupo a un máximo de seis.

25% de aforo en centros comerciales. Al igual que en el nivel anterior, los parques comerciales mantienen la reducción de su aforo al 25%.

Además, se prohibe la utilización de zonas recreativas, infantiles o áreas de descanso, salvo que pueda garantizarse la desinfección tras cada uso.

55% de aforo en cines, teatros, auditorios y en espacios culturales estables.

Tampoco cambia el aforo para estos espacios culturales, que, además, deben mantener dos butacas libres que señalicen la prohibición de uso entre grupos en la misma fila, así como una butaca libre delante y detrás de cada butaca ocupada. También se prohibe comer y beber durante los espectáculos o sesiones.

25% de aforo en tiendas.

El aforo en el interior de los locales y comercios minoristas mantiene su limitación del 25%. En establecimientos o locales distribuidos en varias plantas, estas limitaciones deben cumplirse en cada una de ellas.

50% de aforo en playas.

La recta final del verano mantiene el aforo de las playas a la mitad, con al menos dos metros de distancia interpersonal entre no convivientes para poder desprenderse de la mascarilla. También se permite el deporte individual o por parejas, pero sin contacto físico.

Los espectáculos públicos siguen prohibidos.

Las actividades culturales, recreativas, de ocio y esparcimiento, incluidos los deportes, que se desarrollen esporádicamente y en lugares distintos a los establecimientos destinados al ejercicio habitual de dicha actividad y, en todo caso, las celebradas en instalaciones desmontables o a cielo abierto con un número de asistentes igual o superior a 750 personas, deben contar con autorización previa.

Se admiten las juntas de comunidades de propietarios.

Estas pueden volver a celebrarse, sin necesidad de que sea por causa de fuerza mayor, pero con un aforo limitado al 33%.

Los lugares de culto religioso siguen al 33%.

Por otra parte, en los entierros y velorios se promoverá y favorecerá el uso de los espacios al aire libre frente a los espacios cerrados y se garantizará una adecuada ventilación de los espacios interiores.

Máximo de 25 personas en la actividad deportiva federada.

Al igual que en el Nivel 4, la práctica deportiva federada profesional (fútbol de primera y segunda división masculina y baloncesto, liga ACB masculina), nacional e internacional, podrá llevarse a cabo individual y colectivamente, con la distancia de seguridad y un máximo de 25 personas de manera simultánea. Por otra parte, siguen suspendidas las competiciones deportivas de carácter federado de ámbito regional e insular. Tampoco podrán celebrarse eventos deportivos multitudinarios sujetos a autorización previa.

Piscinas al 33%, pero spas y saunas cerrados.

Las piscinas de uso colectivo y descubiertas admiten un aforo máximo del 33%, con grupos de hasta cuatro personas (en el Nivel 4, era hasta dos). Los spa, piscinas de hidromasaje cubiertas y saunas permanecen cerradas.

Los gimnasios reducen su aforo al 33%, pero el deporte al aire libre admite hasta el 50%.

Las contradicciones de la normativa de prevención perjudica significativamente a los gimnasios, que pasan de un aforo del 55% en interiores a una limitación mayor del 33%. Se permite un número máximo de cuatro personas por grupo, incluido el monitor, con la distancia interpersonal de dos metros en todo momento. En cambio, en el caso del deporte al aire libre, el aforo pasa del 25% al 50% en cada espacio.

Los locales de juego se limitan al 33%.

El otro caso de perjuicio por cambio de nivel de alerta es el de los locales de juego y apuestas, que también pasan del 55% del aforo al 33%. Se prohibe el consumo de bebidas o comidas y las mesas pueden reunir hasta un máximo de cuatro personas no convivientes, con una distancia de dos metros entre sillas de diferentes mesas.

Cierre de espacios «susceptibles de aglomeraciones y botellón».