La pandemia de coronavirus no ha terminado ni mucho menos y Tenerife, aunque ha logrado reducir los casos positivos notificados a diario, continúa en nivel 3 de alerta sanitaria, nivel al que bajó el pasado jueves tras el acuerdo alcanzado en el seno del Consejo de Gobierno.

Sin embargo, y como ya se ha visto durante muchos fines de semana a lo largo de los últimos meses, prosiguen los botellones y las reuniones sociales de decenas de jóvenes en lugares de Tenerife como Verónicas, en Playa de las Américas, en el municipio tinerfeño de Adeje. Así lo ha denunciado una joven en sus redes sociales

Algunos no entienden que las medidas de seguridad como usar la mascarilla en espacios cerrados o si no se puede garantizar una distancia de al menos dos metros en exteriores es un elemento que puede evitar muchos de los contagios de la Covid-19. Y desde luego, los botellones no ayudan en nada a parar las infecciones.

Es lo que han denunciado en las últimas horas varios usuarios en redes sociales. Así @NitanCham0 afirma junto a un vídeo que "Mientras tanto en Verónicas, haciendo botellones, reuniones sin mascarillas ni distanciamiento, es que no aprendemos de verdad! Qué asco convivir con gente sin empatía con las personas que están en hospitales y encerrados sin poder reunirse con familiares", sentencia.