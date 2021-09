Canarias enlaza su tercer día consecutivo sin fallecidos por Covid

En lo que va de septiembre, se han producido un total de 20 decesos, que son 15 menos que los registrados durante los primeros diez días del pasado mes de agosto, segundo mes con más fallecidos de coronavirus. El pasado jueves fue el primero en el que no se notificó ninguna muerte por Covid-19 en siete semanas, ya que la última jornada en la que Canarias no tuvo que lamentar víctimas mortales fue el 26 de julio pasado.

Hay que tener en cuenta que agosto fue un mes en el que murieron personas todos los días. Y que, después de enero de 2021, fue el mes en el que hubo más víctimas. Los nuevos casos de coronavirus del día de ayer fue de 105, uno menos que el día anterior y 26 menos que la pasada semana, en la que se notificaron 131 nuevos contagios. Un dato bastante positiva porque el pasado cinco de septiembre se habían producido 48 contagios menos que el sábado anterior. El total de casos acumulados en Canarias es de 93.363 con 6.157 activos, de los cuales 58 están ingresados en UCI y 257 permanecen hospitalizados.

Se ha realizado, por el momento, un total de 2.052.196 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 4.384 se corresponden al día de ayer. La Incidencia Acumulada a los siete días en Canarias también muestra esta tendencia de descenso puesto que se sitúa en 35,48 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 37,32 del pasado viernes y los 39,57 del día anterior. Y este descenso adopta una mayor diferencia si los comparamos con los 47,34 de la semana anterior. Por otro lado, la Incidencia Acumulada a los 14 días de ayer se resumía en los 83,78 casos por 100.000 habitantes, menor que los 88,83 por 100.000 habitantes del día de ayer, y mucho menor también que la registrada el pasado viernes de 115, 81 por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife sumaba ayer 40 casos con un total de 44.821 casos acumulados y 2.232 casos activos epidemiológicamente. Una cifra menor que la de ayer de 44 que es, curiosamente, la misma que la del viernes pasado. Gran Canaria contaba ayer con 35.718 casos acumulados, 42 más que el día anterior y 3.624 activos. En este caso, Gran Canaria muestra un ascenso si lo comparamos con los 35.676 casos activos de ayer cuando se registraron 34 positivos. Sin embargo, si lo comparamos con la semana pasada, en que esta isla registró la mayor cifra de positivos con 66 contagios.

Lanzarote sumaba once nuevos casos con 6.667 acumulados y 52 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tenía 4.215 casos acumulados con 12 casos más que la jornada anterior y 226 activos. La Palma no suma nuevos casos y cuenta con 1.088 acumulados y nueve casos activos; El Hierro tampoco registra nuevos positivos, por lo que sus acumulados son 452 y sus activos siete. Por su parte, La Gomera no suma nuevos casos, por lo que se tiene 401 acumulados y siete activos.26 casos menos que el sábado pasado.

Los equipos de Enfermería del Servicio Canario de la Salud han administrado 3.060.185 dosis de vacunas. En el Archipiélago, el 83,83 por ciento de la población diana - que es aquella de más de 12 años que asciende a 1.960.774 personas- ya está vacunada contra la Covid-19, puesto que ya hay 1.643.685 personas que han recibido, al menos, una dosis de la vacuna.

Esto supone que el 87,85 por ciento de los mayores de 16 años, y que era la población diana cuando comenzó la campaña, tiene al menos una dosis. Además, hasta ayer se había logrado inmunizar a 1.581.535 personas que ya han recibido la pauta completa de vacunación, lo que representa el 80,66 por ciento de la población diana del Archipiélago. Si se toma como referencia la población diana inicial -los mayores de 16 años- en Canarias, el 84,53 por ciento está ya inmunizado. En la actualidad los grupos del 1 al 7 -residentes y personal sanitario y sociosanitario de residencias; personal sanitario; grandes dependientes y cuidadores principales; personas vulnerables; colectivos con función esencial como docentes y policías y personas con condiciones de muy alto riesgo- se encuentran ya vacunados con dos dosis entre el 99,5 y el 100%.

En el resto de colectivos por edades, la situación es la siguiente. En el grupo 8, que engloba a personas entre 60 y 65 años, un 82,79 por ciento están vacunados con al menos una dosis y 63,78 por ciento con pauta completa.

En el grupo 9, en el que se incluye a personas entre 50 y 59 años, y que es el que mayor inmunización tiene, el 95,79 por ciento está con al menos una dosis y 96,45 con pauta completa.En el grupo 10, que incluye a personas entre 40 y 49 años, un 59,63 por ciento está vacunada con al menos una dosis y 77,27 con pauta completa. y en esta estadística se incluyen inmunizados con Janssen que es una vacuna de una sola dosis.

El grupo 11, formado por personas entre 30 y 39 años, ya hay un 64,38 por ciento con al menos una dosis y un 59,51 con pauta completa. El grupo 12, que incluye a personas entre 20 y 29 años, un 59,61 por ciento está vacunada on una dosis y un 54,22 con pauta completa. Resulta especialmente importante este grupo puesto que es en el que mayor cifra de contagios de produce. Finalmente, el grupo 13, comprendido por personas entre 12 y 19 años, hay un 74,71 por ciento con una dosis y 65,10 por ciento con pauta completa. Precisamente, la pasada semana se producía un incremento considerable en personas vacunadas en este grupo, puesto que, en 15 días se pasaba del 21,6 % con la pauta completa al 60 %.

Finalmente, la vacunaguagua va a estar funcionando hoy también, de 10.00 a 14.00 horas en las dos capitales canaria, para las personas de 12 años o más puedan vacunarse sin cita previa. En lo que respecta a Las Palmas de Gran Canaria, la vacunaguagua estará situada en los Jardines del Atlántico, mientras que en Santa Cruz de Tenerife el vehículo estará aparcado en las inmediaciones del Rastro. Hay que recordar que los menores de 16 años deber ir acompañados de madre, padre o tutor.