El número de contagiados baja en Canarias por quinto día consecutivo

La Incidencia Acumulada a los 7 días en Canarias se sitúa en 24,86 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en los 51,06 casos por 100.000 habitantes.

Por islas, Tenerife suma 25 casos con un total de 45.553 casos acumulados y 774 casos activos epidemiológicamente, mientras que Gran Canaria cuenta con 36.323 casos acumulados, 14 más que el día anterior y 317 activos.

La cifra de positivos ha estado por debajo del centenar toda la semana, a excepción del pasado miércoles

En las dos islas con mayor población del Archipiélago se produce, por tanto, un resultado algo curioso con respecto a la tendencia que se venía repitiendo. Por un lado, hay un descenso bastante significativo en Tenerife si lo comparamos con los 36 contagios producidos en el día anterior y que muestra cómo la situación crítica en la que se encontraba la isla va desapareciendo. Pero, por el otro, se ha producido un ligero repunte en Gran Canaria con un positivo más que el día previo.

Lanzarote suma un total de trece nuevos casos con 6.898 acumulados y 114 activos epidemiológicamente, mientras que Fuerteventura tiene 4.471 casos acumulados con cinco casos más que la jornada anterior y 141 activos. La Palma no suma nuevos casos y cuenta con 1.107 acumulados y 13 casos activos. El Hierro tampoco registra nuevos positivos, por lo que sus acumulados son 463 y sus activos son seis. Por su parte, La Gomera no suma casos, por lo que sus acumulados son 403 y no tiene ningún caso activo.

24 % Incidencia La Incidencia Acumulada en Canarias, a los siete días, se sitúan en un total de 24,86 casos por cada 100.000 habitantes, y a los 14 días en 51,06 casos por 100.000 habitantes.



De este modo, en el global del Archipiélago, se puede comprobar cómo en las Islas orientales se ha producido un descenso con respecto al día anterior, al contrario que en las occidentales. Hasta hoy se ha realizado un total de 2.142.670 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 4.532 se corresponden al día de ayer. La evolución de la semana resulta alentadora ya que el 29 de septiembre se produjeron 109 contagios, el 30 contrajeron el virus un total de 95, el uno de octubre se registró la misma cifra y ayer, pero ayer se redujo la cifra hasta 61 contagios.

Si realizamos un análisis comparativo de cómo ha sido el global de la semana, hay que señalar que el pasado lunes Canarias registraba 66 nuevos casos de Covid-19, la cifra más baja de contagios que se había producido durante todo 2021, y encadenaba nueve días consecutivos por debajo del centenar de nuevos positivos, además de dos jornadas consecutivas sin fallecimientos por el virus.

El martes, aunque se incrementaba esa cifra, dando como resultado 85 contagios y dos fallecidos, se mantenía esa esperanzadora suma por debajo del centenar. Sin embargo, el miércoles, en Canarias se frustraba ese optimismo al contabilizarse 109 casos, y registrarse un fallecido, rompiendo la tendencia de los últimos diez días de cifras por debajo del centenar.

La nueva tendencia descendente lleva al Gobierno a tomar medidas cercanas a la normalización

El jueves fue el día en el que, realmente, se empezó a notar de una manera mucho más clara esa tendencia descendente con 95 contagiados y un fallecido. Ese mismo día el Gobierno autorizaba que, a partir del 1 de octubre, no iba a ser necesaria el certificado de vacunación, test negativo o prueba de haber pasado la enfermedad, para los pasajeros nacionales que deseen viajar a las Islas.

El viernes se repetía esa cifra de 95 contagios, pero era significativo que, en su totalidad, fuesen 17 positivos menos que la semana anterior, justo el día en el que el Gobierno anunciaba que se iban a reducir las exigencias para el ocio nocturnos a partir de ayer. Finalmente, el sábado, se registró el dato más bajo de los últimos once meses, con 61 positivos.