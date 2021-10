Los casos por 100.000 habitantes bajan a niveles de agosto de 2020

Los contagios de Covid-19 por 100.000 habitantes descienden en Canarias a niveles de agosto de 2020 en la última jornada. Así se deduce tras analizar cómo la Incidencia Acumulada a los 7 días en las Islas se sitúa en 22,98 casos por cada 100.000 habitantes y a los 14 días en 49,59 casos por 100.000 habitantes. Durante la jornada de ayer se se produjeron 42 nuevos casos Covid-19, quince menos que en la jornada anterior, con lo que sigue descediendo el número de contagios por sexta jornada consecutiva. Por otro laodo, el total de casos acumulados en Canarias es de 95.261 con 1.342 activos, de los cuales 31 están ingresados en UCI y 138 permanecen hospitalizados.

Comparativamente, la recuperación tras el verano ha sido más efectiva que la del año pasado

En las últimas horas no se ha notificado ningún fallecimiento por Covid-19 en Canarias. Por islas, Tenerife sumaba ayer 13 casos con un total de 45.566 casos acumulados y 762 casos activos epidemiológicamente; Gran Canaria cuenta con 36.343 casos acumulados, 20 más que el día anterior y 306 activos. Lanzarote suma tres nuevos casos con 6.901 acumulados y 109 activos epidemiológicamente; Fuerteventura tiene 4.475 casos acumulados con cuatro casos más que la jornada anterior y 145 activos. La Palma no suma nuevos casos y cuenta con 1.107 acumulados y 12 casos activos; El Hierro registra dos nuevos positivos, por lo que sus acumulados son 465 y sus activos son ocho. Por su parte, La Gomera no suma casos, por lo que sus acumulados son 403 y no tiene ningún caso activo. Hasta hoy se ha realizado un total de 2.145.913 pruebas diagnósticas en las Islas, de las que 3.243 se corresponden al día de ayer. Aunque los casos por 100.00 habitantes hayan bajado a niveles de agosto de 2020, fue durante ese mes del verano del año pasado cuando se produjo un número de contagios alarmantes y de forma progresiva cada vez más numerosa. Y aunque ya se habían tomado medidas desde el Gobierno para evitar la propagación, fue tras una relajación producida. El año pasado, tras un confinamiento estricto de casi tres meses y una apertura gradual de las medidas de control y restricción, los canarios empezaron a disfrutar de un verano en el que se recuperó la movilidad y las reuniones protegidos con mascarilla y con gel hidroalcohólico en el bolsillo. La necesaria relajación de las medidas hizo que la incidencia acumulada fuera subiendo de manera gradual en todo el Archipiélago Así, por ejemplo, el 15 de agosto de 2020 se registraban 111 contagios y el número de ingresados en Gran Canaria superaba al de Tenerife.

2 % Positividad El porcentaje de muestras positivas en pruebas diagnósticas de infección activa (PCR y test de antígenos) era, a día de ayer, del 2,76 %. Tenerife registraba 2,6 y Gran Canaria 2,1.



El 16 de agosto las Islas sumaban 114 contagios en un día con un fallecimiento. Y el 17 ya se alcanzaba la cifra aún más inquietante de 147 contagiados que se fueron incrementando hasta alcanzar el pico de contagios durante el mes de septiembre.

Pero si comparamos las cifras actuales de hoy con las del 3 de octubre de 2020, se puede comprobar cómo el año pasado se habían registrado 202 contagiados en un sólo día en el Archipiélago. Por lo tanto, analizando las fechas, la recuperación tras el verano está siendo muy positiva.