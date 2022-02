El número total de casos de cáncer en Canarias es de 280.100, de los que 160.066 se han detectado en hombres y el resto en mujeres y, como en el resto del país, los más frecuentes son los de colon, recto, mama y pulmón, según ha informado la Consejería de Sanidad en este Día Mundial contra el Cáncer.

En estos dos años de pandemia a causa de la Covid-19 muchas personas han denunciado que han sufrido retrasos en las citas a causa de la irrupción de la Covid-19. Una de ellas es Zeneida Jiménez, una enferma de cáncer de mama que en noviembre de 2020 le diagnosticaron la enfermedad y asegura que la han retrasado la cita hasta cuatro veces.

“Cuando te enteras de que tienes un bulto maligno no te lo crees, el mundo se te cae encima, no sabes si está ahí o está escondido, es un horror, y de repente te cambia la vida. Nadie está preparado para esta noticia”, comenta a los micrófonos de COPE Canarias.

“Llevo un año con esta enfermedad y la palabra cáncer sin querer la asociamos a muerte. Todo dependerá del diagnóstico, del tratamiento y de otros muchos factores. Personalmente, yo lo viví como algo superior a lo que me tocó a mí”, continúa.

No culpa a los especialistas, a los que asegura que hacen lo imposible y que han sido muy empáticos con su situación. “La verdad que a los especialistas los felicito porque tienen mucha empatía y te explican muy bien todo el procedimiento. El especialista me explicó que había que intervenir y me explicó que me iban a dar una sesión de radio en la operación. Por suerte mi pronóstico estaba localizado solo en el pecho y no necesité quimio. La verdad que te lo explican claramente todo el procedimiento y te resuelven todas las dudas”, remarca.

“Esto es una lucha terrible que tenemos, yo me imagino que les pasa igual a todos los pacientes, ya que con esto de la pandemia se ha retrasado todo; pero en especial los oncológicos. No se puede desprestigiar ninguna enfermedad, todas son importantes, pero la verdad es que con el tema del cáncer es importante el tema de la rapidez”, comenta sobre los retrasos sufridos.

“Cuando te las retrasan, te entran dudas, porque piensas que, por perder ese salto en el tiempo, esa continuidad del tratamiento, alguna célula se te puede escapar o que te va a afectar de manera importante a la salud”, añade.

Uno de esos retrasos ocurrió porque "la máquina se estropeó. También me retrasaron la consulta de oncología médica y luego las pruebas. Estas pruebas son súper importantes, ya que son las revisiones. Es más, la revisión anual me la retrasaron un mes y medio, y como peleé bastante me la hicieron hace una semana”.

“Es que curiosamente me llegó a casa el mismo día que me hice la prueba me llegó una carta del Negrín diciéndome que estaban haciendo todo lo posible y que desde que tuvieran un hueco me llamarían", sentenció.

Destaca que no es culpa de los profesionales que hacen lo que pueden y que todo podría deberse a una mala gestión o falta de personal en el área. “Yo no culpo a los profesionales porque ellos se implican al 100 %. Es verdad que en una de las visitas que hice a la atención al paciente solo hay 8 oncólogos para toda la provincia, y cuando voy a las revisiones las salas están repletas de pacientes. Entonces entiendo que hay un problema de gestión quizás, de falta de personal, pero la verdad que afecta bastante a los pacientes de oncología”.

Zeneida está mucho más tranquila porque su diagnóstico y previsión es favorable. “Mi vida ahora es más tranquila. Yo estoy bastante animada, estoy luchando por recuperar mi vida, porque la verdad que la vida se para en seco. Seguiré con mis revisiones, cuidándome y mimándome e intentando haciendo vida normal y, sobre todo, intentando dejar atrás el calvario”.