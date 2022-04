Una anciana pasa cinco días ingresada en un pasillo de Urgencias del Insular

Yolanda Ortega, una mujer que reside en Arinaga, tacha de «lamentable» el trato que recibió su madre en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Y es que, según relata, Antonia Rivero, de 82 años, ingresó en el área el pasado viernes y estuvo cinco días en un pasillo sin recibir la atención adecuada y sin poder ver a su familia. «Llegó con un cuadro de taquicardia, insuficiencia respiratoria y una flebitis en la pierna. Pasó toda su estancia aparcada a un lado como si fuera un coche y no me llamaron para informarme sobre su estado de salud hasta el martes, que fue cuando le dieron el alta porque dije que iba a denunciar lo ocurrido», lamenta Ortega, quien no dudó en interponer una reclamación ante la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Tal y como afirma, cada día se desplazaba desde su casa hasta el citado servicio para poder ver a su progenitora en el horario de visitas, pero el personal siempre le decía que estaban «suspendidas». «No me daban más explicaciones. Se supone que tenía derecho a verla media hora, pero la realidad es que a mi madre se la llevó una ambulancia y no volví a verle la cara hasta que salió del hospital».

Ante la desesperación, Yolanda Ortega decidió llevar un teléfono móvil al Insular para que alguien se lo entregara a su madre. Fue entonces cuando, por fin, pudo hablar con ella. «Un trabajador me hizo el gran favor de dárselo. Como en Urgencias no hay cobertura, aprovechó para llamarme una de las veces que la trasladaron a una planta para hacerle pruebas y solo me pidió que la sacara de allí porque no aguantaba más», dice con asombro.

Esas palabras sumieron en la inquietud a la mujer, pero más aún las que prosiguieron. «Me contó que no la llevaban al baño cada vez que quería. Además, se sentía muy incómoda porque bañaban a los enfermos delante de todo el mundo, sin respetar ni su intimidad ni sus peticiones».

«Asistencia digna»

A su juicio, el escenario que se vive en el hospital de referencia del área sur de la Isla es «nefasto». Por eso, reivindica una asistencia «digna y de calidad». «No se puede permitir que traten así a las personas, y mucho menos a las mayores. Este servicio va de mal en peor y otra prueba de ello es que nos piden que llevemos la medicación que toman habitualmente los pacientes porque ahí tienen lo justo y necesario» apunta Ortega. «Son muchas las familias que están indignadas con el trato recibido y basta con pasar unos minutos en el servicio para comprobarlo», agrega.

Desde la Dirección del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (Chuimi) admiten que, en el transcurso de la última semana, «se ha producido un aumento de la afluencia de pacientes en el servicio de Urgencias del Insular», que atiende a una media de 260 usuarios cada día –anteriormente, la media se encontraba cifrada en 214–. Un incremento que, insisten, «está siendo gestionado gracias a la profesionalidad y atención de todo el personal del centro hospitalario, así como a la adecuada coordinación de todos los servicios».

La directora gerente del Chuimi, Alejandra Torres, asegura que es durante las tardes cuando se produce el mayor pico de asistencia. De hecho, en la mañana del jueves, había 63 pacientes en Urgencias pendientes de una cama, «y ninguno fuera del área de transición».

Ahora bien, ¿es frecuente que los enfermos pasen días en los pasillos del área? En base a las palabras de Torres, no. «Ahora mismo, el paciente que más tiempo lleva en el servicio no suma todavía 48 horas y está en un box. No dejamos que pasen días en los pasillos», aclara.

Con respecto al aseo de los pacientes, la profesional garantiza que «no es habitual» que se lleve a cabo en los pasillos. «Siempre intentamos realizar esta labor en un lugar que preserve la intimidad de las personas, pero si alguna lleva más horas de lo necesario, se coloca un biombo y se hace así de forma excepcional»

¿Qué ha sucedido con las visitas? Según la responsable del Chuimi, no se han suspendido. «Las visitas están autorizadas media hora cada día, en un tramo horario determinado, y teniendo en cuenta siempre la seguridad de los enfermos. Puede ocurrir que se cancelen en un momento concreto porque se está reubicando a los pacientes, o bien, porque se está llevando a cabo alguna técnica», asevera.

El complejo garantiza que ha incrementado el número de efectivos en distintas categorías

Con el propósito de dar respuesta a la demanda asistencial, el complejo ha ejecutado una serie de medidas recogidas en un plan de contingencia. Entre estas figura la apertura del área de traslados durante las 24 horas del día, un servicio que está dirigido a los pacientes que han recibido el alta y necesitan ir a su domicilio en ambulancia. A esto hay que sumar el aumento del número de efectivos en diferentes categorías profesionales y la monitorización constante de la gestión de camas para agilizar la emisión de las altas y poder ingresar a los enfermos que son derivados de Urgencias.

La dirección también recuerda que «la asistencia y la medicación están aseguradas» y que, desde el pasado febrero, se abrió una nueva planta que ha incrementado en 20 la cifra de camas, un hecho que ha permitido potenciar la capacidad asistencial y los circuitos de ingreso. «Mientras se realiza la obra del CULP – el antiguo Colegio Universitario de Las Palmas–, las posibilidades de mejora se centran en gestionar la ocupación de camas de una forma ágil porque el margen de maniobra es limitado ante la falta de espacio», apuntan.

La demolición del CULP se licitará a finales de este mes y ya se dispone del proyecto, que se encuentra en fase de revisión, y tiene un presupuesto de 800.000 euros y un plazo de ejecución de tres meses como máximo.

La obra permitirá construir un inmueble de 21.600 metros cuadrados, donde estará ubicado el servicio de Urgencias. El presupuesto de la edificación se estima en 36,7 millones de euros, a los que se suman otros nueve millones para equipamiento. Asimismo, la zona curva que lleva años cerrada por problemas estructurales se rehabilitará por tres millones de euros para que el complejo pueda ganar espacio.