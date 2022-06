La falta de sangre amenaza la actividad quirúrgica en Canarias

La escasez de reservas de sangre amenaza la actividad quirúrgica no urgente en el Archipiélago. Y es que el número de donaciones ha disminuido de forma considerable en las últimas semanas, por lo que el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) ha hecho un llamamiento urgente a la población para que se anime a realizar este gesto altruista. «Todos los grupos sanguíneos son bienvenidos, pero como los más abundantes en las Islas son el A+ y el 0+, son estos los que más suelen solicitar los hospitales», explica Elsa Brito, responsable de Comunicación, Marketing y Promoción en el citado centro.

Ahora mismo, la media diaria de donaciones se sitúa en 220 y no existen diferencias significativas entre las dos provincias canarias. No obstante, el dato debería alcanzar las 300 para garantizar un nivel óptimo de existencias. «Si consiguiéramos llegar a esta meta, no atravesaríamos situaciones complicadas», anota la profesional, que además asegura que las operaciones de carácter urgente están garantizadas. «Nunca dejamos que las reservas se agoten. Por tanto, cuando observamos que están disminuyendo demasiado, activamos todos los mecanismos necesarios».

Ahora bien, tal y como indica Brito, el cómputo de bolsas es similar al registrado durante el mismo período del pasado año. «Hay que tener en cuenta que se aproxima el verano, una época en la que siempre desciende el número de extracciones. Esto ocurre también en Semana Santa, Navidad y Carnavales, por lo que debemos estar especialmente alerta en estas fechas».

Según los datos que maneja el ICHH, 2020 cerró con 63.004 donaciones, mientras que 2021 concluyó con 66.554, un 6% más. «Atendiendo a las cifras y, a pesar de la llegada de la pandemia, 2020 fue un buen año para nosotros. Sin embargo, la situación ha sido muy difícil, ya que tuvimos que cerrar las unidades móviles y buscar locales para poder habilitarlos y garantizar la seguridad», recuerda.

Con el fin de potenciar las donaciones, el ICHH ha decidido reforzar los puntos de donación en las Islas durante el próximo fin de semana. «En Gran Canaria, por ejemplo, vamos a tener puntos habilitados en el cruce de Arinaga. Los espacios operarán el sábado en horario de mañana y tarde, y el domingo durante la mañana», informó Brito. En Tenerife, en cambio, se podrá donar en el Hospital Universitario de Canarias y en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Para donar sangre es imprescindible ser mayor de edad, pesar más de 50 kilogramos, tener un buen estado de salud en general y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.

Cabe señalar que los pacientes aquejados de hipertensión también pueden donar, siempre y cuando sufran un cuadro leve de este trastorno y lleven un control farmacológico. No obstante, las personas que hayan padecido hepatitis C en algún momento de su vida no son candidatas a la donación. «Es importante saber que los criterios van cambiando, por lo que lo mejor es consultar siempre el portal www.efectodonación.com», apunta Elsa Brito.

De hecho, las indicaciones para los pacientes que han contraído la infección por SARS-CoV-2 han variado desde la llegada de la sexta oleada del patógeno. «Ahora, solo deben esperar una semana desde que el test anote un resultado negativo –anteriormente, era necesario que hubieran transcurrido dos semanas–. Además, durante esos siete días, no deben tener ningún síntoma compatible con el Covid-19», advierte la trabajadora.