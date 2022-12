Una estudiante canaria, reconocida en los Premios Mutual Médica

Carlota Montes de Oca, estudiante de Medicina de la Universidad de La Laguna (ULL), ha logrado ser finalista en la 32ª edición de los Premios a la Investigación Médica de la Fundación Mutual Médica, en la categoría Mejor Trabajo Final de Grado. Su investigación, titulada Utilidad del sistema de inteligencia artificial Endo-AID en la detección de adenomas colorrectales, ha sido galardonada con 1.000 euros. «Estoy muy agradecida y me ha hecho muchísima ilusión porque no me lo esperaba. La verdad es que nunca pensé que pudiera llegar tan lejos», confiesa la joven.

El cáncer colorrectal es una de las neoplasias más incidentes entre la población de Occidente. Además, constituye la segunda causa de muerte por cáncer. A pesar de que las colonoscopias y la resección de estos tumores han permitido reducir la incidencia y la mortalidad, un 9% de los cánceres no se detectan a través de la exploración. «En ocasiones, el cáncer está en un estadio muy precoz y pasa desapercibido ante los ojos del facultativo. También se pueden sumar otros factores, por lo que es un dato que no debe pasar inadvertido», destaca la graduada. Teniendo en cuenta esto, Montes de Oca y su tutor se marcaron el reto de comparar los resultados obtenidos a través del uso de una máquina tradicional y otra desarrollada en Oriente que aún no se emplea en Europa. «Una empresa nos prestó este dispositivo que hace uso de la inteligencia artificial. El aparato contiene en su memoria muchas imágenes de pólipos y envía una señal que alerta de la presencia del tumor». La tecnología fue empleada para detectar adenomas colorrectales de pequeño tamaño Los resultados evidenciaron que mejoraba la tasa de detección de los adenomas de tamaño reducido. «Permitió detectar el cáncer cuando aún estaba incidiendo, lo que a su vez evita el desarrollo de metástasis», enfatiza la alumna de la citada institución educativa. En el ensayo, que se realizó entre noviembre de 2021 y enero de 2022, fueron incluidas 312 muestras. «Contamos con 800 pacientes, pero tuvimos que excluir a un grupo importante. Nos quedamos con 312 y a algunos les hacíamos la colonoscopia tradicional y a otros la colonoscopia con inteligencia artificial», detalla la doctora. Las diferencias fueron significativas y llevaron a la conclusión de que la realización de la prueba asistida por inteligencia artificial incrementa la tasa de detección de adenomas colorrectales y el número de adenomas por colonoscopia. Tal y como afirma la joven, que ahora mismo se está preparando para el examen MIR, siempre tuvo muy claro que quería estudiar Medicina. «Tengo una familia de médicos y quise seguir la tradición. Sin duda, siempre ha sido mi vocación», cuenta. Pero, ¿por qué especialidad va a decantarse? Lo cierto es que aún no lo tiene claro. «Me gustan muchas y ahora mismo no podría elegir una. Lo que sí puedo asegurar es que escoja la que escoja voy a dedicarme a la investigación porque es algo que me apasiona», admite Carlota Montes de Oca. Un impulso a la investigación

La Fundación Mutual Médica pretende reconocer la labor que realizan los médicos, los residentes y los estudiantes para impulsar nuevas vías de investigación en torno al desarrollo de terapias innovadoras, herramientas diagnósticas o el cuidado y tratamiento de enfermedades. Desde sus inicios, Mutual Médica ha apoyado más de 80 investigaciones en numerosas áreas, entre las que destacan Cardiología, Pediatría, Cirugía Ortopédica, Traumatología, Dermatología y Oncología, dando respaldo al trabajo de equipos de investigación de 48 hospitales de 10 comunidades autónomas por un valor de 600.000€. En esta edición de los premios se presentaron un total de 38 trabajos de 23 universidades españolas. | LP/DLP