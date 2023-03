La perspectiva sobre cómo va a cambiar el entorno en Canarias en la próxima década, no es nada halagüeña. Según recogen los especialistas que han elaborado el Plan Canario de Acción Climática del Gobierno de Canarias no son demasiado optimistas. La previsión hasta 2032 aventura que el Archipiélago verá modificadas las condiciones meteorológicas. En principio hará más calor, los días serán más secos y las lluvias se podrían ver reducidas entre un 5 y un 20%.

Ante la realidad palpable del cambio climático, el texto redactado por el Ejecutivo Regional ofrece un programa de acciones orientadas al desarrollo de la Estrategia Canaria de Acción Climática, que se publicó hace poco más de un año y que tiene como objetivo servir de guía para las Islas. Una de las metas es que Canarias se convierta en una zona neutra de emisiones de gases de efecto invernadero en 2040, adelantándose una década a España y Europa. Entre los investigadores que realizaron el plan, destaca la presencia de profesionales del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y de la Universidad de La Laguna (Tenerife).

Temperaturas más altas

El primer factor que se supone que va a cambiar es el relacionado con las temperaturas. Habrá una subida tanto en la zona costera como en las medianías, sobre todo en este último emplazamiento, ya que la influencia del Atlántico en el litoral hará que se mantengan en un poco más bajas. El resumen es que habrá un incremento de entre 0,7 y 1,5 grados en los próximos diez años.

En el apartado de precipitaciones, los datos no son tan reveladores, por lo que el Plan Canario de Acción Climática recoge que no habrán grandes diferencias, al menos en un plazo corto de tiempo, aunque en otro informe redactado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), perteneciente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, sí que se anuncia "una reducción de entre el 5 y el 20% en las lluvias" sobre todo en las zonas altas y en las islas orientales: Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. En otros términos, la época de lluvias se reduciría entre dos y once días, mientras que los periodos secos se ampliarían entre 3 y 26 días.

Efectos del cambio climático

En cuanto a los probables efectos del cambio climático en el nivel del mar y la temperatura superficial del océano, el informe predice que habrá incrementos entre 6 y 21 centímetros que afectarán sobre todo a municipios concretos como Arrecife, en Lanzarote; Santa Cruz de Tenerife, en Tenerife, y Santa Cruz de La Palma, en La Palma.