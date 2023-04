La primera fase de la construcción de la torre del Materno arrancará el martes

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ya ha dado los primeros pasos para poder iniciar la construcción de la torre de especialidades pediátricas en el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias. Según confirmó este viernes el departamento del Ejecutivo autonómico, desde que tuvo lugar la firma del acta de replanteo el pasado 24 de marzo, se han realizado todas las actividades previas que requiere una edificación de esta envergadura, como pueden ser las acometidas y los proyectos de seguridad y de vallado. El próximo martes comenzará a desarrollarse la primera fase de la obra con el proceso de habilitación de nuevos espacios que permitirán desalojar el servicio de Mantenimiento y Lavandería, pues se encuentra en el lugar que ocupará la torre.

No obstante, el hecho de no haber apreciado «movimientos» hasta el momento, ha provocado que el descontento impere entre los profesionales y las asociaciones de pacientes. «Se suponía que después de la rúbrica empezaba la cuenta atrás de los 36 meses que contempla la construcción de la torre. Ya han pasado 20 días y todavía no se ha movido nada», señala el doctor Carlos Lodos, especialista en Hematología en el citado centro hospitalario. «Ya debería haberse empezado por el servicio de Mantenimiento, pero todo sigue sin cambios y el procedimiento se va a retrasar todavía más», agrega.

Tal y como indica el facultativo, cuando Sanidad anunció que las obras iban a iniciarse, recibió la noticia con desconfianza. Y es que los obstáculos administrativos que han surgido a lo largo de este proceso y la dilatada demora que se produjo en la licitación de la edificación han contribuido a que se muestre reticente ante cualquier novedad. «Llevo luchando por este proyecto desde 2015 y la verdad es que ya no me creo nada. Según me han confirmado, el traslado del servicio de Mantenimiento requiere unos seis meses, por lo que las obras, como muy pronto, comenzarán en el último trimestre de este año», resalta.

Asimismo, el doctor insiste en la necesidad de renovar las instalaciones del Materno Infantil, pues ya suman décadas y han quedado obsoletas. «El mejor tratamiento para una buena atención es contar con unas instalaciones adecuadas al siglo en el que vivimos. Las nuestras ya tienen 40 años y no se ajustan a las necesidades de nuestros pacientes».

A esto se suma la importancia de ofertar nuevos procedimientos como el trasplante alogénico de médula ósea –una técnica que consiste en infundirle a un paciente las células procedentes de la médula de un donante–. «Actualmente, esto no se puede hacer en nuestra unidad porque necesitamos contar con dos habitaciones especiales de aislamiento que llevan diseñadas en el plano de la nueva unidad desde 2016», anota Carlos Lodos.

Hay que señalar que esta actividad se lleva a cabo en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. Ahora bien, está dirigida a las personas de 15 años en adelante. «Esto obliga a nuestros niños a desplazarse a la Península junto con sus progenitores, con todo lo que eso implica. Si ya tuviéramos la torre, estos traslados no serían necesarios», asevera el profesional.

La nueva torre del Materno dispondrá de ocho plantas útiles –dos bajo rasante y seis de altura– y estará conectada a los dos edificios hospitalarios que se encuentran en funcionamiento –la Torre del Mar y el edificio original del Materno– . La previsión es ejecutar el proyecto en cuatro fases.

En el nuevo edificio estarán instaladas las unidades de Neonatología, Atención Integral de Oncología y Hematología, Pediatría, Hospitalización Breve Infantojuvenil, Rehabilitación, Mama y plantas de hospitalización, entre otras áreas.

«Los profesionales nos sentimos mal porque estamos trabajando en unas condiciones muy malas. Las habitaciones del Materno son pequeñas y no podemos ofrecerles a nuestros pacientes el confort que se merecen. Pienso seguir luchando por mis niños el tiempo que haga falta», asevera el oncólogo.