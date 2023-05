El IES José Arencibia Gil: Educar en el respeto a la diversidad. En la misma entrada del Instituto de Enseñanza Secundaria José Arencibia Gil en Telde una placa deja claro, desde hace tres años, que se trata de un centro comprometido con la educación en el respeto a la diversidad y en un espacio seguro para todo el alumnado. Con el rotundo encabezado ‘Stop homofobia, bifobia y transfobia’ exhibe que el centro no permite actitudes de discriminación o rechazo a las personas lesbianas, gays, bisexuales y/ o transexuales.

Los 95 docentes del centro educativo y sus más de 900 alumnos y alumnos tienen claro que la diversidad es la norma y que el respeto debe ser la guía para vivir en sociedad. «Desde la dirección del centro uno trata de fomentar tanto entre el profesorado, el alumnado y la familia esa concepción de respeto, que yo creo que es fundamental a la hora de gestionarlo todo en la vida», afirma Clara Sánchez, directora del IES.

Programa

Desde el pasado viernes 12 de mayo y hasta el próximo lunes el centro celebra, por tercer año consecutivo, su semana del orgullo bajo el lema Somos como somos. Unos días en los que el alumnado ha recibido diversas charlas como la realizada por Moisés Oliva bajo el título de No le temas a la diversidad, una exposición de obras del artista venezolano Daniel Arzola de su campaña No soy un chiste, y hasta una función de la obra de teatro DiverSos que cuenta parte de la vida de Octavio García, represaliado en el campamento de Tefía (Fuerteventura).

Todo aderezado de cartelería por los pasillos del centro, en las entradas al misma y en el patio de recreo donde ondean estos días las banderas de cada uno de los miembros del colectivo LGTBI.

La gran artífice de este amplio despliegue es Begoña Martel, profesora de Lengua y Literatura, sexóloga del citado centro y agente zonal de Igualdad. Lleva más de una década de trabajo a favor de la Igualdad y de la Educación Afectivo-sexual y de Género y además es autora del blog Diferentemente iguales donde trata temas de diversidad, igualdad y educación afectivo-sexual.

«La norma es la diversidad. Todas las personas somos únicas, irrepetibles y genuinas. Se debe vivir en una sociedad que promueva esto los valores de justicia e igualdad y que la diversidad está en todos los ámbitos de nuestra vida, para mí es importante. Llevo muchos años trabajando este tema. Es muy importante que el profesorado sea aliado de este alumnado», afirma.

Manifiesto

Este miércoles, coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la homofobia, transfobia y bifobia la jornada comenzó con la lectura de un manifiesto reivindicando y defendiendo los derechos de todas las personas a vivir su vida libre de discriminación y violencia de cualquier tipo.

«Sabemos que es en la adolescencia, en ocasiones antes, cuando la mayoría de las personas jóvenes son conscientes de su orientación sexual, ya sea heterosexual, homosexual, bisexual u otra, por eso, es probable que haya jóvenes que decidan contar a otras personas su orientación, durante su periodo escolar. De ahí nuestra labor de acompañantes», rezó el texto.

A la hora del recreo por los altavoces del centro comenzó a sonar la canción Rain on me, de Lady Gaga y Ariadna Grande. Y es que, durante toda la semana el rato de descanso está siendo amenizado por una lista de canciones que va desde Alaska y Dinarama, pasando por los Village People o Gloria Gaynor. «Es sumamente importante que las personas jóvenes con las que trabajemos tengan referentes, que se hable de estos temas, que el profesorado esté formado y no mire hacia otros lados. La diversidad forma parte de este centro», subraya Martel.

Realizan una labor de acompañamiento al todo el alumnado que ha conseguido que el centro sea un espacio seguro, donde no tiene cabida la lgtbifobia ni las conductas nocivas. Donde el respeto es la base misma de la educación. Este es el gran objetivo de las acciones que desarrollan dentro del Eje de Igualdad y Educación afectivo-sexual y de género que promueve la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.

Ahora, Martel acaba de terminar junto a Gustavo Santana, docente y agente zonal de Igualdad, una formación pionera en Canarias sobre educación sexual que se llevará a todo el alumnado del Archipiélago y que está siendo un éxito sin precedente, colocando a las Islas a la vanguardia.