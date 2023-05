Roberto Brasero, el reconocido meteorólogo de Antena 3, se muestra entusiasmado con lo que está por llegar. "Estamos en el inicio de una buena racha", afirmó basándose en el pronóstico de alta resolución del ECMWF.

Y es que la lluvia estará muy presente en varios puntos de la geografía peninsular. Estas precipitaciones que se esperan a lo largo de esta semana contribuirán en cierta manera a acabar con la sequía que nos ha perseguido. No debemos olvidar que venimos de una primavera excesivamente calurosa, especialmente durante la primera quincena de mayo.

Durante el segundo tramo del mes se espera que el agua haga acto de presencia en aquellas zonas del país más necesitadas. El periodista especializado en meteorología ya adelantó que llovería en el sur y sureste peninsular. Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunidad Valenciana serán las más afectadas.

También se esperan precipitaciones en el área cantábrica y en los Pirineos, sin descartar que lleguen también a Canarias. Durante los últimos días, varios municipios de Andalucía estuvieron en alerta amarilla debido a las intensas lluvias.

Uno de los casos destacados fue el de Los Palacios y Villafranca, en Sevilla, donde se produjo una "brutal granizada" que provocó "daños muy graves" en los campos. En otros puntos de la comarca se registraron hasta 50 litros por metro cuadrado.

Después de una semana pasada por agua, sobre todo en el sur y la franja mediterránea, se produjeron episodios tormentosos con granizo que en algunos casos sorprendieron a los vecinos. Después de varios meses sin ver una gota de agua, presenciaron cómo caía prácticamente todo de golpe.

Lluvias

Roberto Brasero prevé que las lluvias seguirán siendo la nota predominante durante esta semana. Hasta el fin de semana, las precipitaciones seguirán acumulándose por metro cuadrado. Por lo tanto, nos encontraremos ante un escenario totalmente distinto a lo que habíamos experimentado hasta ahora.

La primavera había sido marcada por olas de calor y termómetros superando los 35 grados en diferentes áreas del país. Ahora, se producirá el efecto contrario, donde el protagonismo recaerá en los chubascos, que irán acompañados de una caída de las temperaturas. Se espera que los termómetros desciendan entre 5 y 10 grados, dejando medias que oscilen entre los 15ºC y los 20ºC en el Cantábrico.

¿Qué tiempo nos espera en verano?

Recientemente, el meteorólogo de Antena 3 se pronunció sobre el clima que nos espera en verano. Aunque aún es prematuro predecir lo que ocurrirá en los próximos meses, él ya se ha aventurado.

En su cuenta de Twitter, indicó que existe "una gran probabilidad, superior al 70%, de que las temperaturas estén por encima de la media trimestral". Esto implica que será caluroso, con posibilidades de tormentas, señaló.

En el pronóstico estacional del Centro Europeo de Previsión, aparece una novedad en el mapa de anomalías. Hay entre un 40% y un 50% de probabilidad de que sea un trimestre con más lluvias de lo habitual. Esto sería una buena noticia para nuestro país, que podría poner fin a la sequía que nos ha afectado durante mucho tiempo.

No obstante, el experto sostiene que "lo habitual en verano es que llueva poco". Aunque haya más probabilidades de lluvia, "no estaríamos hablando de grandes cantidades". Por ahora, prefiere ser cauteloso y no mencionar episodios tormentosos durante junio.

Además, el aumento de las temperaturas no se notará de la misma forma en todo el país. El informe del Centro Europeo de Previsión augura que se superará el 60% de la media trimestral en Castilla y León, Aragón, Extremadura y Galicia. En el resto de España, se alcanzaría el 70%.