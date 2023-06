La Dirección General de Tráfico (DGT) sigue trabajando para reforzar la seguridad vial de todos los usuarios. En los últimos años, el organismo de Tráfico ha ido endureciendo sus medidas en el reglamento para reducir la tasa de siniestros, pero recuerdan que respetar la normativa es una tarea, muy importante, de todo el mundo. El año pasado se produjo un repunte en el número de accidentes de tráfico y el objetivo es ir reduciéndolo hasta conseguir la cifra de 0.

Una de las obligaciones de los conductores es llevar siempre en regla los papeles del vehículo. La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda, además, que existen unos papeles que son obligatorios siempre llevarlos encima, ya sea en forma física o electrónica. El organismo de tráfico sabe que las nuevas tecnologías han acaparado con la realidad y cada vez los trámites y papeleos se realizan vía electrónica.

Los conductores ya disponen de la opción de llevar toda la documentación, como el caso del carnet de conducir, en el teléfono móvil a través de la app MiDGT que está disponible para todos los dispositivos. De esta manera, Tráfico ha renovado su normativa que obligaba siempre a los usuarios a llevar el carnet y la documentación en formato físico. Cabe recordar que actualmente es obligatorio llevar tres documentos: el permiso de circulación, el permiso de conducir y la tarjeta de la ITV. El no hacerlo nos podría suponer una multa de la DGT.

El problema de la aplicación MiDGT es que en caso de quedarnos sin batería o cobertura, no es posible acceder a los datos y esto puede suponer un contratiempo. Por otra parte, en muchas ocasiones conducimos un vehículo que no es nuestro, como puede ser un coche de alquiler ahora que se acercan las vacaciones, y en estas ocasiones no sabemos dónde están los papeles y no es posible llevarlo en la app porque no está a nuestro nombre.

Llega el nuevo identificador de vehículos, DNI Car

La Federación Nacional de Vehículos de Alquiler (FENEVAL) ha lanzado un nuevo identificador de vehículos para solucionar estos problemas y la DGT ha aprobado la propuesta. Se trata del DNI Car, un código QR que permitirá transportar toda la información correspondiente al vehículo de una manera más sencilla y cómoda con la que se pueden evitar todas las multas por no presentar la documentación a los agentes de tráfico.

Hasta la fecha, este nuevo DNI Car solo está disponible en prueba en los alquileres de vehículos, aunque no se descarta que todo esto pueda ampliarse a particulares en un futuro. Gracias a este código, los agentes de tráfico podrán comprobar el permiso de circulación, la ficha del vehículo y el sello de seguridad.

De esta manera, los clientes que alquilen un vehículo en alguna empresa podrán disponer de este QR, ya sea en un papel o en su teléfono móvil, en solo un día, evitando la espera que se producía hasta la fecha. Además, otra ventaja del DNI Car es que en caso de robo del vehículo, la empresa podrá dar de baja inmediatamente la documentación del vehículo y que los agentes lo puedan detectar.