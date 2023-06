El estreno reciente de la nueva versión en acción real de 'La sirenita', el clásico de Disney, ha vuelto a despertar el interés por el mágico universo situado bajo el mar. La película ha sido aclamada por la crítica y ha tenido un sólido desempeño en la taquilla mundial. Además de revitalizar la historia de Ariel, interpretada por Halle Bailey, quien ha superado las críticas iniciales sobre su elección para el papel, el filme ha generado una renovada fascinación por los seres mitológicos con cuerpos humanos y colas de pez.

En este contexto, surge la pregunta: ¿qué es el 'mermaiding'? Esta práctica está relacionada con el mundo de las sirenas y los tritones, y ha ganado popularidad en los últimos años. Consiste en una modalidad de apnea en la que los participantes llevan los pies atados y se desplazan bajo el agua con una cola de sirena. Parece increíble, pero es cierto. Los entusiastas del 'mermaiding' destacan sus numerosos beneficios como ejercicio físico, ya que requiere un esfuerzo especial en el abdomen y las piernas para lograr el movimiento fluido bajo el agua.

¿Qué es el 'mermaiding'?

Aunque el 'mermaiding' es una práctica relativamente nueva en España, en otros países ya cuenta con una base sólida de seguidores. Su popularidad ha crecido exponencialmente en los últimos años gracias a la difusión a través de Internet. Países como China y Estados Unidos han abrazado esta actividad y lo han reconocido oficialmente como un deporte.

El término 'mermaiding' deriva de la palabra inglesa 'mermaid', que significa 'sirena'. Los aficionados a esta actividad disfrutan de la experiencia de sumergirse en el fascinante mundo marino y sentirse parte de él. Con colas de sirena fabricadas con materiales especiales y seguras para su uso en el agua, los practicantes pueden deslizarse elegantemente bajo la superficie y experimentar la sensación única de ser una criatura mítica del océano.

A medida que el interés por el 'mermaiding' continúa creciendo, cada vez más personas se animan a probar esta actividad y explorar nuevas formas de conectar con la naturaleza acuática. Sin embargo, es importante destacar que, al igual que con cualquier actividad acuática, se deben tomar las precauciones necesarias para garantizar la seguridad en el agua y contar con la supervisión adecuada.

Sirenas en Las Canteras

Habitualmente se puede ver esta práctica en Las Canteras. En 2021, LA PROVINCIA realizó un reportaje en un encuentro organizado por la Atlantic Mermaid Academy en la zona de La Cícer on el objetivo de dar a conocer una actividad pionera en la región

Lydia Caro Castro, profesora e impulsora de esta iniciativa única, explicó: "Esto es una especie de natación sincronizada con la que puedes ejercitar todo el cuerpo".

La sorprendente presencia de las sirenas en Las Canteras no pasó desapercibida para los visitantes que paseaban por el paseo o disfrutaban de la arena. Una niña, emocionada por el espectáculo, repetía insistentemente: "¡Yo quiero una cola, mamá!", mientras tomaba fotografías. Algunos bañistas, asombrados al ver a una veintena de seres marinos en la playa, se preguntaban si debían llamar al Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza. Lydia Caro, entusiasta de las sirenas desde su infancia, compartió: "Desde niña me fascinan las sirenas, me ataba los pies para jugar y hacía que nadaba como ellas". Después de darle vueltas a la idea durante 10 años, investigó videos en Internet y descubrió que esta disciplina se había expandido en otras partes del mundo.