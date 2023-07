Ana Obregón y García Márquez abren la última EBAU de Canarias con el modelo actual

Obregón y García Márquez abren la última EBAU de Canarias con el modelo actual. Los 2.383 alumnos que arrancaron en la mañana de este miércoles la primera jornada de la convocatoria extraordinaria de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) en Canarias lo hicieron enfrentándose a la asignatura de Lengua y Literatura Castellana. Un examen que, como es habitual, contó con dos opciones para realizar el pertinente comentario de texto.

La primera tenía como protagonista a la actriz y bióloga Ana Obregón y a su reciente polémica por acudir a la gestación subrogada en Estados Unidos para tener a su hija-nieta. El texto, de la escritora marroquí Najat El Hachmi que fue publicado el pasado 30 de marzo en el diario El País.

La segunda opción ofrecida al alumnado era un fragmento de la obra Crónica de una muerte anunciada, del escritor colombiano y Premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. En ambas opciones sobrevolaba la violencia machista como eje de discusión y de reflexión para los estudiantes.

Comenzaba así la última convocatoria de acceso a la universidad, que continua este jueves y viernes, con el modelo de evaluación que se ha desarrollado hasta este curso 2022-2023. Para el año que viene se esperan cambios, aunque de momento no se sabe el calado que tendrán.

«EBAU como esta ya no habrá. Con la aplicación de la Ley Celaá o LOMLOE aparecen nuevas materias. Ya en la próxima convocatoria habrán exámenes con esas nuevas materias. Al menos por esa parte será diferente», apuntó David Sánchez, Vicerrector de Estudiantes, Alumni y Empleabilidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Modificaciones

En concreto, el alumnado de Bachillerato contará con diez nuevas materias de cara al próximo curso, según establece la ley. Un aumento de asignaturas que llevará a modificar la logística propia de las pruebas de acceso. Algo que ya se tuvo que hacer durante la pandemia de la Covid-19 al pasar de tres días de exámenes a cuatro jornadas. Una modificación que se ha mantenido.

«Pasamos de 23 materias a unas 33.Solo la distribución de aulas y la organización será más complicada. Siempre nos adaptamos a los cambios e intentamos hacerlo bien», apuntó Sánchez.

Este podría no ser el único cambio de cara al año que viene.

«Todavía no se ha publicado el Real Decreto de admisión que estaba ahí en puerta, pero con la convocatoria de nuevas elecciones sea paralizado. A expensas de eso ya veremos cómo se modifica la EBAU el próximo año», subrayó Sánchez.

Además, en el programa electoral del Partido Popular se fija la creación de un único examen de acceso universitario uniforme para todo el territorio nacional. Algo que, a priori, parece complicado para realizarse. «Hay materias que en su currículo tienen contenido propio de cada comunidad autónoma donde se imparten y una parte general. Habrá que ver como se gestiona», puntualizó.

Alumnado

A diferencia de la convocatoria del pasado mes de junio en el Campús de Tafira no se formaron ayer colas interminables de tráfico para acceder a la zona donde estaban convocados 798 estudiantes bajo un cielo enmarcado en la tradicional panza de burro veraniega.

En toda la provincia de Las Palmas se presentaron ayer 1.212 estudiantes de los que 950 se presentaban a la fase general, tras haber suspendido alguna asignatura en la convocatoria del pasado mes de mayo, y unos 250 lo hacían para mejorar la nota que consiguieron en la convocatoria de junio. Un aumento de la media que les puede suponer entrar o no en la carrera que quieren.

A ellos se suman 47 estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo: 34 en el Campus de Tafira; y 5 en la zona sur de Gran Canaria; 4 en Lanzarote y 2 en Fuerteventura. «Como se está haciendo la tarea bien desde la preuniversitaria ahora está llegando aquí alumnado que antes no nos llegaba. Hay que darles una respuesta educativa», añadió Israel Castro, profesor de la ULPGC.

Sin nervios

Una hora antes del arranque oficial, previsto para las 09.30 horas, el alumnado ya se agolpaba en el acceso al Edificio de la Escuela de Arquitectura.

En ordenadas filas, por orden alfabético según su primer apellido y con el Documento Nacional de Identidad (DNI) en la mano.

«Algo nerviosa sí estoy, pero espero que se me pase en cuanto entre en el examen. Me gustaría hacer Trabajo Social, a ver si consigo nota», explicó Miriam mientras agarraba su libreta de apuntes. Cerca de ella, Airam aseguraba estar relajado y enfrentarse al examen como uno más. «Me quedaron asignaturas en mayo y por eso no vine a la convocatoria de junio. Aún no tengo claro lo que quiero estudiar», explicó.

Poco a poco el exterior del edificio se fue vaciando mientras el alumnado entraba y se colocaba en cada una de las aulas habilitadas para las pruebas. Una vez dentro siguió el ritual con el llamamiento uno por uno y en orden alfabético de los convocados. Tras comprobar su identidad fueron accediendo al interior de las mismas. Eso sí, a distintos ritmos. Mientras en el Aula 2 ya estaban todos sentados en sus respectivas mesas en el Aula 6 aún seguían llamando a viva voz a los interesados. A las 09.20 horas el hall de la Escuela de Arquitectura se vació por completo, tomando el silencio el control del mismo.

Aún quedaba un último paso antes del arranque del primer examen, el repaso a las normas. Fue entonces, al recalcar que no se permitía el uso de móviles, ni siquiera en modo avión, sobre la mesa ni en las mochilas, cuando varios de los alumnos se levantaron para apagarlos. Otros aprovecharon esa última oportunidad para acudir al baño.

Tras estas paradas técnicas, y sobre las 09.31 horas, dio comienzo de forma oficial el primer examen de la convocatoria extraordinaria de la EBAU en Canarias.

La segunda sesión de la jornada se centró en el examen de la primera Lengua Extranjera. Completando así la jornada de mañana. Tras el almuerzo tocó el turno de Historia de España.

A las 09.30 horas de este jueves empezará la segunda jornada de la convocatoria extraordinaria que contará, al igual que ayer, con tres sesiones de pruebas. El viernes será el último día y contará con dos sesiones de exámenes.