Con un 10 de media en Bachillerato, Marta Jordá Melián se ha coronado en la convocatoria de junio de la EBAU 2023 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como la alumna más brillante, al alcanzar también un 10 en cada una de las cuatro asignaturas de la fase general de la prueba de acceso a la universidad. La nota final de la estudiante del IES Saulo Torón, en Gáldar, es un 10, al que se le suma 3,82 de los 4 puntos máximo que se puede alcanzar en la fase específica, dando como resultado un 13,82, la máxima calificación que le da acceso al grado que quiere estudiar en la ULPGC, el de Medicina. «Todavía no me lo creo, estaba súper nerviosa por las notas, porque no había salido muy contenta del examen de Matemáticas porque vi el primer problema y me asusté mucho y luego fui haciendo el resto del examen, y al final conseguí sacar ese ejercicio en los últimos minutos».

Felicitaciones Así lo indicó la joven durante el encuentro mantenido ayer en la sede institucional de la ULPGC, con el rector Lluis Serra, el vicerrector de Estudiantes, Alumni y Empleabilidad David Sánchez, y el director de Acceso, Nicanor Guerra, al que asistieron 11 de los 18 estudiantes que alcanzaron las 10 mejores notas de la EBAU celebrada entre el 7 y el 10 de junio, y que ha sido superada por el 92,70% del alumnado (4.625) que se presentó a los exámenes (4.989). El rector y el vicerrector felicitaron a los estudiantes por el resultado de su esfuerzo y les han trasladado la enhorabuena en nombre de toda la ULPGC. Junto a Marta, estaba su amigo Gabriel Castellano Falcón, compañeros desde los tres años en colegio e instituto, que también va a estudiar Medicina en la ULPGC tras superar la EBAU con un 9,95 -10 en bachillerato y 9,875 en la fase general. Finalmente ha alcanzado un 13,8 al sumar la fase específica. Para ambos, el secreto del éxito en la EBAU es el esfuerzo y la constancia. «Estudiar, atender en clase y dedicación básicamente». En el top ten de las mejores calificaciones también se encuentran Alejandro Rivero Benítez, del Colegio Arenas, que está interesado en estudiar Bioquímica y alcanzó un 9,898 en la nota final de la fase general y el Bachillerato; Noah Melián Velázquez, del IES Gran Tarajal, en Fuerteventura, con 9,988 en la prueba; Gabriela Gil Pérez, del IES Las Salinas (Lanzarote) con 9,938; Adriana Curbelo Santana, del IES José Arencibia Gil (Telde), con 9,913; Pablo Beitia García, del IES Yaiza (Lanzarote), con 9,913 en la prueba; Nayra Bordón Mata, del IES José Zerpa (Vecindario), con 9,888 y quiere cursar el grado de Gestión de la Información y Contenidos Digitales en la Universidad Carlos III de Madrid; Lucía Peña Cruz, del CPES Hispano Inglés III (Las Palmas de Gran Canaria), con 9,888 en la prueba que quiere cursar Medicina en la Universidad Complutense de Madrid; Irene Granado Perera, del IES Guillermina Brito (Telde), con 9,875; Judit Álvarez Fernández, del IES Politécnico Las Palmas (Las Palmas de Gran Canaria), con 9,875 en la prueba, que desea estudiar Física en la Universidad de La Laguna; Nicolás López Hernández, del IES Las Maretas (Lanzarote), con 9,875 en la prueba; Ana Almeida Déniz, del CPEIS Arenas-Atlántico (Arucas), con 9,875; Gabriel Castellano Falcón, del IES Saulo Torón (Gáldar), con 9,875 y también se inclina por cursar Medicina en la ULPGC; Carla María Bayón González, del IES Isabel de España (Las Palmas de Gran Canaria), con 9,875 en la prueba, que desea estudiar Medicina también en la ULPGC; María Remedios Hernández, del CPEIPS Atlantic School Garoé (Santa Brígida), con 9,875 y candidata a estudiar Medicina en Madrid; Álvaro González Ramírez, del IES Ingenio (Ingenio), con 9,875 en la prueba, que quiere estudiar Física en la Universidad de La Laguna; Alejandro Tarbay Guadalupe, del CPEIPS Heidelberg (Las Palmas de Gran Canaria), con 9,875 en la prueba, que quiere cursar Matemáticas Aplicadas y Computación en la Universidad Carlos III; y Daniela León Noël, del IES La Minilla (Las Palmas de Gran Canaria), con 9,875 en la prueba, que quiere cursar Traducción e Interpretación en la Universidad de Granada. El 72% de los alumnos con mejores calificaciones en las pruebas estudió en un centro público De los 18 estudiantes que obtuvieron las 10 mejores notas, al contar algunos con las mismas calificaciones, -12 mujeres y seis hombres-, 13 estudian en centros públicos (72,2%); 14 son de Gran Canaria, uno de Fuerteventura y tres de Lanzarote. La mayoría son de ciencias, excepto algunos como Nayra Bordon Mata, del IES José Zerpa en Vecindario, que el próximo curso se matriculará en la Universidad Carlos III, en Madrid para estudiar Gestión de la Información y Contenidos Digitales. «Este último año he cambiado mucho de opciones porque nunca he tenido una vocación clara, siempre me ha llamado mucho la comunicación y cuando encontré este grado, adaptado al mundo digital que ahora nos invade, me decidí». Y Daniela León Noël, del IES La Minilla, que quiere cursar Traducción e Interpretación en la Universidad de Granada. «Detrás de esta nota hay mucho esfuerzo, aunque me gustaría que entre todos nos empecemos a concienciar de que la EBAU es un examen igual que los que hacemos en clase, y no es el fin del mundo si no conseguimos la nota. Yo creo que la clave es, sobre todo, ir tranquilos a los exámenes». Los estudiantes interesados pueden solicitar revisión de los exámenes entre el 19 y el 21 de junio Entre los estudiantes de Ciencias, además de Medicina que es la que mayor demanda tiene, también hay dos jóvenes que optan por Física en la Universidad de La Laguna, Judit Álvarez, del IES Politécnico de Las Palmas; y Álvaro González, del IES Ingenio que, desde pequeño le llamaba la atención el espacio y la meteorología. «Luego, mi pasión se definió por la meteorología y a partir de cuarto de la ESO tuve claro que el camino era estudiar Física». Alejandro Tarbay, del CPEIPS Heidelberg, se ha decidido a cursar Matemáticas Aplicadas y Computación en la Universidad Carlos III de Madrid porque, además de que es una materia que siempre se le ha dado bien, «tiene muchas salidas profesionales y tendré donde escoger». Aunque las notas se publicaron ayer, los estudiantes que lo consideren pueden solicitar revisión de los exámenes entre el 19 y el 21 de junio y la publicación de las calificaciones definitivas tendrán lugar el 23 de junio.