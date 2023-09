El homenaje a la docencia marca la vuelta «con normalidad» a las aulas

«Quería que este inicio de curso sirviera de cariñoso homenaje al personal docente de Canarias en general... Y qué mejor manera de mostrar mi agradecimiento a la encomiable labor que realizan día a día en las aulas y fuera de ellas, que haciéndolo en el colegio donde me formé, donde aprendí a leer, a sumar... Y donde tuve la inmensa fortuna de conocer a un grupo de maestros y maestras inmejorable. Muchos de ellos, ya jubilados, hoy nos acompañan... Y hemos querido personificar en ellos este homenaje y agradecimiento al cuerpo docente». Un homenaje que marca el inicio del curso 2023/2024 en Canarias, celebrado este año en el CEIP Agustín Hernández Díaz, del municipio grancanario de Moya, cuna académica del consejero de Educación, Poli Suárez. El acto de apertura oficial contó con la presencia del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, del equipo directivo de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, y del alcalde del municipio Raúl Afonso, entre otras autoridades, que han conocido, de la mano de su director, José Talavera, la realidad de este centro educativo, referente en la zona.

El reconocimiento al profesorado canario, centrado en la figura de maestros y maestras históricos de Moya, tuvo como protagonistas a un grupo de escolares que hicieron entrega a los homenajeados de ejemplares de laurel, como símbolo del largo y laborioso camino de la educación. «Un antiguo refrán reza que quien planta un laurel, no lo verá crecer, en referencia a la longevidad de esta especie. Creo que la Educación debe afrontarse como el germinar de este árbol. Con la mirada puesta en el futuro, en el largo plazo, con decisiones que garanticen un sistema educativo de calidad y con estabilidad en el tiempo», afirmó Poli Suárez.

Tras las correspondientes intervenciones y la visita por las instalaciones del colegio, Poli Suárez confirmó que el curso arrancaba ayer «con normalidad» en los 792 centros de Canarias donde se imparten enseñanzas de Infantil, Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (ESO), con 172.615 alumnos matriculados, así como con 26.925 docentes, entre maestros (11.757) y profesores (15.168). «Hemos tenido a lo largo de la última semana incidencias en algún centro y por eso hemos tenido que retrasar una semana el inicio de las clases, pero en líneas generales hoy -por ayer-, ha empezado el curso con normalidad. No hemos tenido hasta este momento ninguna incidencia de gravedad, se ha incorporado el conjunto del personal docente y no docente, por lo tanto podemos concluir que el curso 2023-2024 ha comenzado con éxito».

Maestros históricos del municipio reciben ejemplares de laurel de manos de un grupo de escolares

Entre los retos del nuevo año académico, el consejero de Educación indicó el compromiso del Gobierno de Canarias de diseñar, con el consenso sindical, el proceso de estabilización del personal docente interino. «Vamos a ir de la mano con los representantes sindicales para, entre todos, asumir la mejor decisión», señaló Poli Suárez, al tiempo que pidió la unidad sindical en torno a dicho proceso de estabilización. «Les necesitamos a todos, si vamos de la mano el camino va a ser más fácil para conseguir que ese proceso de estabilización sea un éxito en Canarias». El consejero anunció que, de momento, no hay fechas. “Esto es un proceso largo, pero es un proceso de mucho diálogo con el que este gobierno y además encomendado por el presidente del Gobierno, vamos a iniciar los trabajos en un breve espacio de tiempo».

También se comprometió el consejero a trabajar para reducir la burocracia, de cara facilitar el trabajo al personal docente y no docente. «Esto lo haremos con una acción tan fácil como que la comunicación entre la Consejería y el personal de esta casa sea constante, mejorando también las aplicaciones con las que trabajan».

Poli Suárez: «Vamos a ir de la mano con los sindicatos para que la estabilización sea un éxito»

La implantación de la educación de 0 a 3 años es otro de los retos de Educación, que este curso ha empezado con problemas al no llevarse a cabo las obras previstas por el anterior equipo educativo, lo que impide que muchos alumnos de dos años matriculados no hayan podido empezar las clases. Es el caso del propio CEIP Agustín Hernández Díaz, que tiene matriculados a 18 escolares de esta edad, pero no podrán asistir porque no se han licitado aún las obras necesarias, según apuntó José Talavera, director del centro que inicia el nuevo curso con 24 docentes y 236 alumnos y alumnas matriculados. «Moya es un emplazamiento atractivo y está viniendo mucha gente a vivir aquí, por lo que hemos tenido un aumento de matrículas».

El alcalde Raúl Afonso, mostró su satisfacción porque Moya acogiera el acto institucional del comienzo del curso, y puso en valor el homenaje a los docentes, especialmente a los que han contribuido al crecimiento del municipio. Asimismo, confirmó que las obras para el alumnado de dos años del primer ciclo de infantil no están aún licitadas, trabajan en ello pero no es optimista respecto a que puedan empezar en enero.

Clavijo resalta la «creatividad» de la Consejería para escolarizar a los niños de dos años que no han podido iniciar las clases esta semana

El presidente del Gobierno de Canarias cerró las intervenciones agradeciendo el esfuerzo del equipo educativo para iniciar, con apenas mes y medio en el gobierno, el curso con normalidad. «Las obras que no se pudieron ejecutar ni que se han licitado, han generado también que el consejero haya tenido que tirar de creatividad, y de colaboración con otros centros. Podemos decir que aquí, en Moya, el curso 2023-2024 comienza con normalidad y que va a ser importante en cuanto al trabajo y planificación del resto de la Legislatura. Hay quienes se rajan las vestiduras y hablan de privatizaciones. Yo estudié en un colegio público, en un instituto público y en una universidad pública, y así todo el equipo, mientras que algunos vienen a dar lecciones de lo que es público y privado y tienen a sus hijos en la privada», señaló Clavijo en referencia a las críticas de la oposición por la decisión de acudir a la oferta privada para dar respuesta al alumnado matriculado de dos años que no podrá iniciar el curso como estaba previsto.

El presidente tuvo palabras también de agradecimiento al colectivo docente «por su dedicación y entrega a la hora de transferir conocimiento, pero, sobre todo, de educar con mayúsculas, en el más amplio sentido de la palabra, a las jóvenes generaciones de canarios y canarias».

Entre hoy y los próximos días comenzará el curso para FP y Bachillerato, y para las matrículas de última hora, hasta alcanzar los 240.000 estudiantes en un millar de centros. Este martes se suman 25.944 de Bachillerato, 2.619 de FP Básica, 15.035 de Grado Medio y 21.391 de Grado Superior.