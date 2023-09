El desbloqueo del Imserso alivia a hoteles y usuarios con la vista puesta en noviembre

Decenas de miles de mayores y otros tantos trabajadores o propietarios de hoteles y restaurantes de los distintos puntos de la autonomía respiraron esta semana, por fin, aliviados. Los viajes invernales estrella, los vinculados al Imserso, no vivirán esta próxima temporada un retraso de meses como se había ido perfilando ante la cadena de recursos interpuestos contra la adjudicación de los tres lotes del programa a la firma del grupo Barceló, Avoris. A fin de cuentas, la decisión el martes del Tribunal Central de Recursos Contractuales de rechazar las apelaciones de Mundiplan, Soltour y Seniorplan deja un horizonte clarificado para una iniciativa que echa por fin a rodar con varias certezas y algunas dudas aún por resolver.

Avoris despeja las dudas

Saber el día concreto en que se comenzará a comercializar en las agencias autorizadas los viajes y, por tanto, cuándo podrán empezar estos es la gran pregunta que aún no se ha resuelto. El Ministerio de Derechos Sociales quería que todo estuviera en marcha para la segunda quincena de octubre. Pero la adjudicataria Avoris aseguró el viernes que se demorará hasta principios de noviembre. Será a partir de ese momento cuando los trayectos de los primeros mayores podrán dar el pistoletazo de salida.

Alivio entre los usuarios y reducción de incertidumbre en hoteles

Usuarios y profesionales del sector turístico coinciden en la importancia de que el Imserso se haya desbloqueado. Para los primeros, debido a su papel social. Lo explica así Miguel Jordá, presidente del Consejo Valenciano de Personas Mayores, que señala la trascendencia que la iniciativa tiene para «el envejecimiento activo», permitiendo a los jubilados «relajarse y conocer otros municipios» haciendo, además, actividades.

No es, sin embargo, el único beneficio. Porque gracias a la no paralización del programa se mantendrá la oportunidad que ofrece este «para las personas en soledad no deseada, como forma de relacionarse con otras personas y poder salir de casa», sin olvidar la posibilidad de viajar que, dado su menor coste, se les da a aquellas personas mayores de ingresos «más bajos».

En paralelo a ello, los hoteles respiran también menos preocupados, aunque la secretaria general de la patronal Hosbec, Mayte García, avisa que ante la pérdida del mes de octubre, los establecimientos «intentarán hacer ofertas y mantener ocupaciones que mantengan la actividad para ‘engancharse’ a los viajes del Imserso», especialmente en destinos más afectados por la temporalidad como son Gandia, Peñíscola o Torrevieja. Aún así Luis Martí, presidente de los empresarios turísticos valencianos, considera que la pérdida de octubre será «un mal menor».

García, pese a ello, alerta de que uno de los problemas será «tratar de no perder al personal» durante las semanas que no haya programa, periodo para el que los hoteles «tendrán que hacer sus números para saber cuántos beneficios de la temporada alta se van a ‘comer’». Aun así, Martí cree que la demora hasta el penúltimo mes del año no hará que los hoteles abandonen el programa.

Una carta necesaria para poder participar en el programa

Pero más allá de fechas y afectados, es cierto que no todo el mundo puede acceder al Imserso. Solo los usuarios reconocidos del programa –los de años anteriores y los que se inscribieron este verano para la nueva temporada– podrán hacerlo. Para ello, deberán recibir tras este desbloqueo del programa la necesaria carta de acreditación, una misiva con una clave, compuesta por cuatro números, que permite a la persona titular de la misma realizar su reserva telemáticamente, que llegará –aún sin una fecha confirmada– a los domicilios de los participantes.

Una serie de criterios para poder elegir primero los destinos

Eso sí, ala hora de elegir, los usuarios del programa se dividen entre los preferentes y los no preferentes. Para ser de los primeros, se tienen en cuenta varios factores como la edad del solicitante (desde los menores de 60 años, que tendrán un punto a los que superen los 78, con un máximo de 20 puntos), si este cuenta con una discapacidad (10 puntos), la situación económica (las pensiones más bajas contarán con 50 puntos y las más altas, con más de 2.100 euros, con ninguno), la participación en el programa en ediciones anteriores (con un máximo de 225 puntos) o si se es miembro de familia numerosa (máximo de 10 puntos).

Tres lotes y 70.000 plazas más para disfrutar del programa

En esta ocasión, las oportunidades para los más mayores con acceso al programa aumentan. Un total de 886.269 plazas se deben ofrecer según el Gobierno central, 70.000 más que en la temporada previa. Estas se dividirán entre las 443.887 del lote 1 (el de costa peninsular), las 230.039 del lote 2 (destinado a las islas) y las 212.343 del lote 3, correspondientes a los circuitos culturales y naturales y las capitales de provincia.

Pensión completa y coste diferente dependiendo de la zona

Pero en todas las plazas las condiciones no son iguales. Mayoritariamente, las estancias serán con régimen de pensión completa, en habitación doble a compartir en hoteles seleccionados por el Imserso que dispongan de zonas comunes accesibles.

Por zonas, las de costa peninsular se moverán en el caso de contratar transporte entre los 290 euros de coste para una estancia de nueve noches a los 228 para una de siete noches. Si no se contrata transporte, en una estancia de nueve noches, el precio será de 253 euros y para una de siete noches, de 210. Mientras, en Baleares los precios se moverán entre los 331 euros en estancias de nueve noches con transporte y los 210 de las siete noches sin transportes.

En Canarias, por su parte, los costes irán desde 435 euros (nueve noches con transporte) a los 210 euros (siete noches sin transporte). En el turismo de escapada, por último, los circuitos culturales de 5 noches serán los más caros (293 euros) y los de capitales de provincia con 3 noches los más económicos (124 euros).