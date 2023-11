Una niña paga 484 euros de taxi para ir al instituto en Asturias

Llegaron de Madrid el pasado 28 de febrero con el sueño de asentarse en el campo, de vivir en la zona rural. Son una familia monoparental, Mar Casarrubias y su hija, Estrella Hernández. La madre se había puesto en contacto con el instituto Juan José Calvo Miguel, en Sotrondio (Asturias), el centro de referencia para que la niña siguiese con sus estudios de la ESO. Al llegar a mitad de curso Mar entendió que sería complicado gestionar el transporte escolar y, además, como ella no trabajaba, optó por llevarla a diario al instituto.

Se acabó el curso, con buenas notas, y comenzó un nuevo año escolar. Los responsables del instituto ayudaron a la mujer a tramitar todo lo necesario para acceder al transporte escolar. La sorpresa fue que se lo denegaron. Ahora la mujer trabaja y no puede llevar a su hija a clase. Así que no le ha quedado otra que pagar un taxi. La última factura es de 484 euros, nada menos. "No doy crédito a que tenga que pagar yo la ruta (el transporte escolar), asistiendo a un instituto público y en periodo de enseñanza obligatoria", se queja la mujer. En realidad dice que "entendería tener que pagar una parte", pero el total del taxi "sube más que el alquiler de la casa en la que vivimos y yo no puedo dejar de trabajar para llevar a la niña a clase", asegura.

Madre e hija residen en la actualidad en Cerezal, a siete kilómetros del instituto. Hay transporte público, autobús de línea, pero pasa por el pueblo a las nueve y cuarto de la mañana y a esa hora Estrella llegaría al instituto tras haber perdido las dos primeras clases. La madre explica que no es el único caso, que en el pueblo había tres alumnos en la misma situación. "Uno de ellos al final se marchó del pueblo y a otro lo estaban llevando en coche los padres hasta que hace unos días tuvieron un accidente con el coche y ahora compartimos taxi, así que la próxima factura será menor".

Las dos, madre e hija, están encantadas en el pueblo y para nada se arrepienten de haber dejado Madrid para vivir en la zona rural, pero la cosa se les está poniendo difícil con esos casi 500 euros de factura por ir a clase.

Mar se lamenta de que nadie le hace caso. Ha puesto su situación en conocimiento del Ayuntamientoy del Principado. "Nos niegan el transporte, pero desde el Principado no nos dan una explicación por escrito", asegura.

Petición de IU

Julio Antuña, concejal de IU en el Ayuntamiento de San Martín, ha querido echar una mano y ha registrado una solicitud de información en el Consistorio.

El edil solicita al equipo de gobierno del socialista José Ramón Martín Ardines que desde el Ayuntamiento se pidan explicaciones a la Consejería de Educación, "de modo que se asegure una cobertura que garantice el transporte al centro educativo correspondiente, todo ello en la estrategia de dar vida a los pueblos y zona rural, evitando su despoblación, para lo que es imprescindible que cuenten con los servicios necesarios".

Ante el temor de que la solución que debe llegar desde el Principado se demore, el representante de IU en San Martín pide "que se disponga de los recursos municipales necesarios que garanticen a la niña el normal acceso a la educación pública obligatoria como derecho básico, tal y como se ha hecho en otros casos".

Mientras tanto, Mar Casarrubias solo espera que las navidades lleguen cuanto antes, no por la fiesta sino por los días que no hay clase. Ni, por tanto, taxi que pagar.