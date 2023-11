La tasa de infección por bacterias multirresistentes disminuye en las ucis

La puesta en marcha en 2014 del proyecto Resistencia Zero ha logrado disminuir la tasa de colonización e infección por bacterias multirresistentes –aquellas que no responden a tratamientos con distintos antibióticos– en los pacientes que se encuentran ingresados en las áreas de intensivos. Así lo puso de manifiesto este jueves el doctor David Andaluz, coordinador del Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas y Sepsis (Gteis) de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc), en el marco de la 34ª reunión nacional de la agrupación, una cita que se prolongará hasta este viernes en el Palacio de Congresos de Canarias. «Es cierto que durante la pandemia se produjo un repunte por la sobrecarga asistencial y por la incorporación de personal que no estaba entrenado en la aplicación de las medidas preventivas. Por suerte, ya casi hemos vuelto a los niveles que existían antes de la llegada del coronavirus», detalló el facultativo.

De hecho, según informó el profesional, en 2019, la tasa de infecciones por bacterias multirresistentes era de 0,9 casos por 1.000 días de estancia en las Unidades de Cuidados Intensivos (ucis). Con la irrupción del SARS-CoV-2, la media nacional aumentó hasta alcanzar un 1,5. Ya en 2022, el dato se redujo a 1,1 cuadros. «El objetivo que se consideró cuando se lanzó el proyecto era estar por debajo de 1,3. La pandemia demostró que no podemos bajar la guardia», señaló el intensivista, que actualmente trabaja en el Complejo Asistencial de Palencia. La pandemia de coronavirus provocó un repunte en el país que se ha logrado reconducir Resistencia Zero es una iniciativa impulsada por la Semiciuc y el Ministerio de Sanidad para promover la detección de las bacterias multirresistentes en los pacientes portadores y promover el uso racional de los antibióticos. No obstante, el proyecto va de la mano de otros tres: Bacteriemia Zero –para evitar infecciones asociadas a catéteres–, Neumonía Zero –para tratar de disminuir la aparición de aquellas que están vinculadas al uso de respiradores– e Infección del Tracto Urinario (ITU) Zero –para frenar la incidencia de las infecciones urológicas–. «Antes, se pensaba que estas bacterias eran exclusivas de los pacientes de las ucis. Sin embargo, en la campaña de Resistencia Zero se han hecho cribados a personas que se encontraban fuera de estas áreas y los resultados han evidenciado que un porcentaje importante de ellas ha sido portadora», manifestó el doctor Andaluz. Y es que una de los principales metas del programa Resistencia Zero es identificar a todos los pacientes que portan estos gérmenes desde el primer momento que llegan a intensivos, prestando especial atención a los inmunodeprimidos, a los que vienen de planta o centros sociosanitarios, así como a aquellos que han estado recibiendo tratamiento con antibióticos en sus domicilios. «El propósito es aislarlos si se dan casos para que las bacterias no se expandan. Además, cada semana les tomamos muestras a todos los enfermos de la UCI para enviarlas a los servicios de Microbiología», indicó el especialista. Más de 400 expertos de toda España se dan cita en el Palacio de Congresos de Canarias Ahora bien, ¿por qué se vuelven resistentes estos gérmenes? Según explicó el coordinador del Gteis, las bacterias tienen la capacidad de mutar para sobrevivir, pero es menos probable que esto ocurra por azar que por hacer un mal uso de los antibióticos. «Hay un nicho importante de gérmenes que se han quedado con esa resistencia adquirida. Tanto es así, que entre un 30 y un 40% de las pseudomonas, que son unas bacterias muy típicas en las infecciones nosocomiales –hospitalarias– que aparecen en las ucis, tienen ya adquirida esa resistencia a antibióticos a los que clásicamente eran sensibles. Afortunadamente, en los últimos años han surgido nuevos antimicrobianos que son eficaces frente a ellas», comentó el experto. Pero, ¿están estas bacterias distribuidas de igual forma entre las distintas comunidades autónomas? Tal y como afirmó el doctor David Andaluz, existen diferencias. «En general son más o menos similares, pero es cierto que hay matices. Esto es algo normal porque no todas las regiones son iguales», recalcó. Por esta razón, es muy importante que cada una elabore un mapa microbiológico en el que se describa el tipo de bacterias que han surgido a lo largo del año en el entorno hospitalario. Así, se podrán adecuar los tratamientos. En base a la información que maneja la Semicyuc, Canarias se sitúa a la vanguardia en la lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, gracias a la consolidación los proyectos Zero y la Descontaminación Digestiva Selectiva (DDS), una estrategia integral única en el territorio nacional, que está destinada a tratar infecciones. Todo esto ha contribuido a convertir las ucis en espacios más seguros. Hay que señalar que el evento que acoge el Palacio de Congresos de Canarias reúne a más de 400 profesionales de Medicina Intensiva de todo el país. Este viernes, los especialistas seguirán compartiendo experiencias y analizando los nuevos retos diagnósticos y terapéuticos a los que deben enfrentarse.