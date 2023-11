¿Es obligatorio retirar la bola de remolque de tu vehículo cuando no la estás utilizando? ¿Tienes que acudir a la ITV al instalarla?¿Sabes que pueden multarte por llevar la bola de remolque? El correcto uso de la bola de remolque es fundamental para evitar multas y conocer cómo proceder a su instalación, uso y obligaciones legales sobre esta. Si tu vehículo cuenta con una de estas bolas debes tener en cuenta que puedes llegar a ser sancionado con 400 euros de multa.

El uso de las bolas de remolque deben estar homologadas correctamente para su utilización. Se necesita una instalación concreta y cualquier modificación debe ser verificada. Antes de decidirte por una bola de remolque y su tipo correspondiente, es importante comprobar la Masa Máxima Remolcable, tanto sin frenos como con frenos, para conocer el límite de peso que tu vehículo puede remolcar. Superar este límite no solo implica riesgos para la seguridad vial, sino también posibles daños a distintas partes de tu automóvil, como frenos y suspensiones.

En cuanto a la elección de la bola de remolque, no todas son compatibles con todos los modelos de vehículos. Un taller especializado confirmará, según el manual del fabricante, cuál es la más adecuada para tu caso. Se distinguen dos tipos: bolas fijas y extraíbles. Las primeras requieren instalación y desinstalación en el taller, siendo idóneas para quienes utilizan el remolque de manera recurrente. Por otro lado, las segundas, según recomienda el RACE, son más apropiadas si tu automóvil cuenta con sensor de aparcamiento, ya que pueden ser retiradas sin herramientas.

Una vez seleccionada la bola de remolque, se procede a su instalación en un taller profesional. Posteriormente, el concesionario de la marca de tu automóvil debe proporcionar un informe de conformidad. Tras esto, el siguiente paso es acudir a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en un plazo de 10 días, ya que se considera una reforma de importancia. En este proceso, se deben presentar varios documentos, entre ellos, el certificado de homologación del enganche, instrucciones de montaje de la bola, el informe de conformidad y el certificado del taller. Además, se requiere la ficha técnica del automóvil y el permiso de circulación.

Bola de remolque: informar al seguro

Una vez tengamos instalada la bola de remolque en un taller y homologada, es crucial informar a tu compañía de seguros de esta pequeña modificación en tu vehículo. La omisión de este paso podría resultar en la negación de cobertura en caso de accidente, al no haber notificado la modificación.

Multas por la bola de remolque

De forma contraria a lo que se piensa no existe una obligación legal de quitar la bola de remolque cuando no está siendo utilizada, y tampoco es necesario acudir a la ITV para su instalación. No obstante, sí existen ciertos escenarios que pueden dar lugar a multas, tal y como informa la Dirección General de Tráfico:

Poca visibilidad de la matrícula posterior: Si la bola de remolque impide la identificación de la matrícula posterior del vehículo, la multa sería grave, con una sanción de 200 euros. Obstrucción de dispositivos de alumbrado o señalización: En caso de que la carga transportada o los accesorios de la bola de remolque oculten dispositivos de alumbrado o señalización, podrías ser objeto de una multa. Incumplimiento de la ITV: No haber pasado la ITV reglamentaria constituiría una infracción por una reforma de importancia no aprobada, con una multa de 500 euros. Instalación no homologada: No instalar una bola de remolque homologada conforme a la normativa europea o hacerlo en un taller no certificado también puede resultar en una sanción económica.

Con todo ello, en la ITV revisarán que la instalación de la bola de remolque haya sido en un taller autorizado y que la bola esté homologada. En caso de no ser así, la multa a la que te enfrentas es de hasta 400 euros. Para evitar estas multas, la DGT informa que debes llevar contigo el informe de conformidad y el certificado de instalación del taller.