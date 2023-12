La gripe y el covid saturan el servicio de Urgencias del Hospital Insular

Ambulancias que se amontonan en la calle, decenas de familiares a la espera de recibir noticias y una afluencia de pacientes que ha llegado a alcanzar la cifra de 300 en solo 24 horas. Esta es la escena que se observa en los últimos días en el servicio de Urgencias del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde en la mañana de este martes permanecían 38 enfermos en pasillos a la espera de una cama. Pero, ¿qué ha motivado esta avalancha de pacientes? Básicamente, el incremento de las infecciones respiratorias como la gripe y el Covid-19, y la descompensación de enfermedades crónicas en personas mayores y pluripatológicas por distintos procesos infecciosos.

«En las últimas semanas, hemos visto un aumento de la asistencia en Urgencias. Nuestra media diaria habitual se sitúa entre las 200 y 220 personas, pero estas semanas hemos atendido hasta a 300 en un día», informó hoy Dácil Cárdenes, subdirectora médica de los Servicios Centrales del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, que además precisó que en las 24 horas previas habían pasado por el área 270 pacientes.

La imagen de este servicio es, en palabras de la profesional, «el reflejo de cómo está el hospital». Y es que cuando el centro no dispone de camas para efectuar ingresos en plantas de agudos, los pacientes deben permanecer en Urgencias hasta que se libere alguna. Para hacer frente a la situación, el centro dispone de planes de contingencia que contemplan una serie de medidas. «Ya hemos reforzado la plantilla –tanto en Urgencias como en el resto del hospital para agilizar los ingresos y las altas–. Además, valoramos cada caso para determinar si el paciente puede ser derivado al servicio de Hospitalización a Domicilio, a centros concertados o al nuevo edificio anexo al Hospital Juan Carlos I», detalló Cárdenes. En este último espacio, que nació para aliviar la presión en los dos hospitales universitarios de la Isla, ya hay 55 camas ocupadas.

El colapso que a menudo sufre el servicio de Urgencias del hospital de referencia del área sur de Gran Canaria preocupa a la Asamblea 7 Islas. Tanto es así, que sus representantes mantuvieron el pasado viernes una reunión con el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Carlos Díaz, para abordar el problema. «Le propusimos trasladar el servicio de Rehabilitación al Hospital Juan Carlos I para poder ampliar el área de Urgencias, ya que se encuentra justo debajo y las ambulancias pueden acceder directamente. Nos aseguró que esta idea no se la había comentado nadie y que iba a valorarla», afirmó Octavio Sánchez, portavoz del citado colectivo.

A su juicio, «no es lógico» esperar a que concluyan las obras de derribo del antiguo Colegio Universitario de Las Palmas (CULP) y a la construcción del nuevo edificio para ganar espacio en Urgencias. «Las obras siempre se eternizan, y estoy seguro de que hasta dentro de tres años, como mínimo, no estarán terminadas. Mientras tanto hay que hacer algo, porque el problema es cada vez más grave», advirtió el representante del citado sindicato.

El déficit de plazas sociosanitarias es otro de los asuntos que inquieta a la Asamblea 7 Islas. De hecho, el grupo solicitó hace unas semanas celebrar una reunión con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. Sin embargo, aún no ha recibido respuesta. «Esperamos que no se demore mucho más y que nos atienda, como muy tarde, después de las fiestas. Hay cientos de personas en las Islas ocupando camas hospitalarias por no contar con plazas suficientes en centros sociosanitarios, un hecho que pasa factura en los hospitales», remarcó Octavio Sánchez.