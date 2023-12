Loida Zabala, la destacada deportista española de 36 años y medallista en 'powerlifting' en las paralimpiadas de Pekín 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, ha compartido un emocionante avance en su salud apenas un mes después de que se le diagnosticaran 9 masas en el cerebro.

La atleta, a través de su perfil en la plataforma 'X' (anteriormente Twitter), informó a sus seguidores sobre su situación médica actual. Zabala expresó que tras un mes en casa, tuvo que ser nuevamente ingresada debido a complicaciones relacionadas con trombosis y edema en las piernas como efecto secundario de los corticoides utilizados en el tratamiento. Sin embargo, destacó la mejora experimentada gracias a los antibióticos y la dedicación del personal médico del Hospital Ramón y Cajal.

Me acabo de dar cuenta que lo que quería decir es que “- Ningún tumor en cerebro y riñón*” Es lo que tiene escribir estando con toda la emoción 🙈 — Loida Zabala PLY / Fundación Loida Zabala (@LoidaZabala) December 18, 2023

"Ya no tengo ningún tumor en el cerebro"

La noticia más impactante llegó cuando compartió: "¡Hoy he recibido la mejor noticia de mi vida! En la resonancia ha salido como resultado que ya no tengo ningún tumor en el cerebro. Tampoco hay ninguna cicatriz, no hay ninguna lesión". La atleta reveló que ella y su familia, inicialmente en shock, lloraron de felicidad al asimilar que el tratamiento contra la neoplasia maligna había tenido éxito.

Zabala, luchadora incansable, ahora se prepara para enfrentar el cáncer de pulmón y de hígado. Agradeció el apoyo y la energía recibida, destacando la solidaridad de la comunidad deportiva, incluida la nadadora Teresa Perales, quien le expresó: "Es una gran noticia, Loida. Con lo luchadora que eres, ya sabes que llevas una ventaja y es que tu cuerpo no tendrá más remedio que sucumbir a tu maravillosa cabeza. Mucha fuerza".

La atleta ha demostrado su resiliencia y determinación, inspirando a muchos durante su proceso de recuperación.